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Заседание сухумского городского суда по делу Хаджарата Тарсмана, арестованного по факту ДТП, в результате которого погиб премьер Абхазии Геннадий Гагулия

Суд продлил почти на два месяца домашний арест Хаджарату Тарсману

© Sputnik / Сария Кварацхелия
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Темы:
Дело Тарсман (6)
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Хаджарат Тарсман был арестован по делу об автокатастрофе, в которой погиб премьер-министр Геннадий Гагулия.

СУХУМ, 11 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сухумский городской суд продлил домашний арест Хаджарату Тарсману, арестованному по делу об автокатастрофе, в которой погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия.

Судебный молоток
© Fotolia / Andrey Burmakin
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"Рассмотрев постановление старшего следователя следственного управления Генпрокуратуры Инала Читанава о возбуждении судом ходатайства о продлении срока содержания под домашним арестом Хаджарата Тарсмана, суд постановил продлить срок содержания под домашним арестом на один месяц и 21 день, до 9 марта 2019 года", - сказал судья Марат Авидзба.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд в течение трех суток со дня вынесения.

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в результате автокатастрофы вечером 8 сентября. Кортеж ехал из аэропорта Сочи в Абхазию. По версии следствия, на 47 километре республиканской трассы, в районе села Блабырхуа, Хаджарат Тарсман, который ехал по встречной полосе, столкнулся с машиной премьер-министра. Геннадий Гагулия от полученных травм скончался на месте.

Дело ведет следственное управление Генпрокуратуры Абхазии. 11 сентября Сухумский городской суд арестовал Тарсмана на два месяца.

21 октября ему предъявили обвинение по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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8 ноября обвинение ходатайствовало продлить арест еще на два месяца, и Сухумский городской суд продлил содержание под стражей Хаджарата Тарсмана на полтора месяца. 16 ноября суд изменил меру пресечения и назначил Хаджарату Тарсману два месяца домашнего ареста.

Темы:
Дело Тарсман (6)


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