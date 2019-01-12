Около 20 человек пострадало при взрыве в Париже

Мощный взрыв прогремел в центре Парижа в субботу 12 января, по предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.

СУХУМ, 12 янв- Sputnik. Около 20 человек пострадало в результате взрыва в центре французской столицы, сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ Франции.

© REUTERS / BENOIT TESSIER В центре Парижа прогремел взрыв

Инцидент произошел в субботу 12 января околo девяти утра по местному времени на углу улиц Тревиз и Сент-Сесиль в девятом округе Парижа. В результате загорелось здание. Были выбиты стекла в соседних зданиях. Пострадали несколько человек. На месте работают спасательные службы.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. Взрыв и последовавший за ним пожар произошел в пекарне, расположенной на первом этаже многоэтажного здания.

Французские СМИ отметили, что взрыв не связан с протестными акциями "желтых жилетов", которые должны пройти в горoде в субботу 12 января.

На месте ЧП работают врачи и спасательные службы. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп и министр внутренних дел Кристоф Кастанер прибыли на место происшествия.