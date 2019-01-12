17:00 12 Января 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.92
  • EUR77.13
Поиск
Пожарные на месте взрыва в Париже. 12 января 2018

Около 20 человек пострадало при взрыве в Париже

© REUTERS / BENOIT TESSIER
Новости
Получить короткую ссылку
111 0 0

Мощный взрыв прогремел в центре Парижа в субботу 12 января, по предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.

СУХУМ, 12 янв- Sputnik. Около 20 человек пострадало в результате взрыва в центре французской столицы, сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ Франции.

Взрыв в Париже. 12 января 2018
© REUTERS / BENOIT TESSIER
В центре Парижа прогремел взрыв

Инцидент произошел в субботу 12 января околo девяти утра по местному времени на углу улиц Тревиз и Сент-Сесиль в девятом округе Парижа. В результате загорелось здание. Были выбиты стекла в соседних зданиях. Пострадали несколько человек. На месте работают спасательные службы.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. Взрыв и последовавший за ним пожар произошел в пекарне, расположенной на первом этаже многоэтажного здания.

Французские СМИ отметили, что взрыв не связан с протестными акциями "желтых жилетов", которые должны пройти в горoде в субботу 12 января.

На месте ЧП работают врачи и спасательные службы. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп и министр внутренних дел Кристоф Кастанер прибыли на место происшествия.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Инаугурация Николаса Мадуро
На пост президента: фото с церемонии инаугурации Николаса Мадуро в Каракасе
Видео с места взрыва в центре Парижа
Взрыв в центре Парижа: первые кадры с места происшествия
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia