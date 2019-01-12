Около 20 человек пострадало при взрыве в Париже

СУХУМ, 12 янв- Sputnik. Около 20 человек пострадало в результате взрыва в центре французской столицы, сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ Франции.
Инцидент произошел в субботу 12 января околo девяти утра по местному времени на углу улиц Тревиз и Сент-Сесиль в девятом округе Парижа. В результате загорелось здание. Были выбиты стекла в соседних зданиях. Пострадали несколько человек. На месте работают спасательные службы.
По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. Взрыв и последовавший за ним пожар произошел в пекарне, расположенной на первом этаже многоэтажного здания.
Французские СМИ отметили, что взрыв не связан с протестными акциями "желтых жилетов", которые должны пройти в горoде в субботу 12 января.
More pictures of the chaos #Paris pic.twitter.com/S0qaukJGgF— Pranav (@woodinhyo) 12 января 2019 г.
На месте ЧП работают врачи и спасательные службы. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп и министр внутренних дел Кристоф Кастанер прибыли на место происшествия.