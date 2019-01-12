Идею отмены права вето в Совбезе ООН не поддержат в мире, заявили в Москве

Российские политики прокомментировали заявление постпреда Украины в ООН Владимира Ельченко об отмене права вето в Совете Безопасности.

СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Украина пытается заручиться поддержкой мирового сообщества в борьбе с Москвой, предлагая отменить право вето в Совбезе ООН, заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

© AFP 2018 / DON EMMERT Украина призвала поэтапно отменить право вето в Совете безопасности ООН

Подобные высказыванию украинских чиновников звучат по поручению Госдепартамента для дискредитации России, отметил он в интервью телеканалу RT.

"Видно одно — как и многие другие заявления, это не будет иметь никакой конкретики и представит Украину управляемой извне", - сказал Водолацкий.

Парламентарий выразил уверенность, что ни одно крупное государство не пойдет на поддержку в этом вопросе, в то же время, по его предположению, подобное предложение может найти отклик в прибалтийских странах.

Сенатор Сергей Цеков, в свою очередь, увидел в подобных заявлениях попытку Украины обозначить свою значимость. Парламентарий отметил, что Киев и ранее вносил различные предложения по реформированию Совбеза ООН. Однако, по его мнению, Киев сделал заявление ради заявления, поскольку государства, которые входят в Совет Безопасности, "на это не пойдут".

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Ранее сообщалось, что постпред Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что постоянного члена Совбеза необходимо ограничить в праве накладывать вето, если государство - заинтересованная сторона в вопросе.

Право вето могут использовать постоянные члены Совбеза ООН – Россия, США, Китай, Франция и Великобритания.