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Суд Москвы рассмотрит в закрытом режиме вопрос о продлении ареста украинским морякам

© Sputnik / Алексей Филиппов
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Темы:
Нарушение госграницы России в Черном море кораблями ВМС Украины (34)
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Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство прокурора провести в закрытом режиме заседание, в ходе которого рассмотрят вопрос о продлении ареста украинским морякам.

СУХУМ, 15 янв — Sputnik. Заседание суда, в ходе которого рассматриваются ходатайства ФСБ России о продлении ареста украинским морякам, нарушившим государственную границу страны, началось в Москве во вторник 15 января, сообщает РИА Новости.

Избрание меры пресечения задержанным украинским морякам
© Sputnik / Алексей Мальгавко
Срок следствия по делу украинских моряков, нарушивших границу России, продлен до конца мая

Заседание в Лефортовском суде Москвы проходит в закрытом режиме. Об этом в начале заседания попросил гособвинитель при поддержке следователя. Суд удовлетворил ходатайство прокурора, несмотря на возражения защитников обвиняемых.

Следствие просит суд продлить морякам срок содержания под стражей на три месяца, до 6 апреля. Заседания проходят в трех разных залах одновременно, на скамье подсудимых не оказываются более четырех обвиняемых за раз.

Поддержать украинских моряков в суде пришли несколько десятков родственников. На заседание также прибыла украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны, а моряки — арестованы. Всем 24 украинцам ФСБ предъявила обвинение в незаконном пересечении границы России.

Задержанные украинские моряки считают себя военнопленными>>

Президент России Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников Службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов.

Темы:
Нарушение госграницы России в Черном море кораблями ВМС Украины (34)
Теги:
моряки, Украина, суд, Москва


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