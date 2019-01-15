Дело украинских моряков не будут передавать в военный суд

Вопрос о продлении ареста украинских моряков, которых обвиняют в незаконном пересечении российской границы, рассматривается в Лефортовском суде Москвы во вторник 15 января.

СУХУМ, 15 янв — Sputnik. Лефортовский суд Москвы отклонил просьбу адвокатов украинских моряков о передаче ходатайств ФСБ о продлении обвиняемым ареста в Московский гарнизонный военный суд (МГВС), сообщает РИА Новости со ссылкой на украинского омбудсмена Людмилу Денисову.

© Sputnik / Алексей Филиппов Задержанные в Керченском проливе украинские моряки отказались давать показания в суде

Ранее адвокат одного из задержанных моряков Ислям Велиляев заявил, что ходатайства о продлении меры пресечения следует разрешать военному суду, так как моряки, по мнению защиты, военнопленные.

По словам Денисовой, которая прибыла в Москву на заседание суда по делу украинских моряков во вторник 15 января, Киев готов рассмотреть любые варианты их обмена. Этот вопрос обсуждается в неформальном общении, добавила она.

Денисова собщила, что подавала документы на посещение арестованных в СИЗО Лефортово, но пока не получила письменный ответ, хотя у нее есть информация, что ответ положительный.

Рассмотрение ходатайства следствия о продлении 24 украинским морякам срока содержания под стражей на три месяца, до 6 апреля, проходит Лефортовском районном суде Москвы во вторник 15 января. Заседания проходят в трех разных залах одновременно, на скамье подсудимых не оказываются более четырех обвиняемых за раз.

Инцидент в Черном море произошел 25 ноября. Три корабля ВМС Украины пересекли границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не реагировали на требование остановиться и в итоге были задержаны, а моряки — арестованы. Всем 24 украинцам ФСБ предъявила обвинение в незаконном пересечении границы России.

Суд Москвы рассмотрит в закрытом режиме вопрос о продлении ареста украинским морякам>>

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов были двое сотрудников спецслужб, которые фактически и руководили этой операцией.