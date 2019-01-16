Лавров: Россия рассчитывает на победу права в деле Вышинского

Москва рассчитывает, что в деле руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на Украине восторжествует право и его освободят, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Москва надеется на победу права в деле руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

© Sputnik / Стрингер Вышинский приступил к изучению 30 томов своего дела

"Заверяю вас, что мы будем делать все, чтобы восторжествовало право и чтобы журналист был освобожден и вернулся к своим профессиональным обязанностям", - приводит слова министра РИА Новости.

Глава российского МИД не поддержал идею обмена Вышинского, отметив, что подобные идеи будут только подогревать желание тех, кто готов использовать журналистов как разменную монету в своих неблаговидных целях.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в среду 16 января сообщила, что в ООН и Совете Европы выразили обеспокоенность по делу Вышинского и заявили о готовности ставить вопросы перед киевскими властями.

"При двухформатном диалоге с руководством государства либо с украинскими государственными институтами они готовы ставить эти вопросы. Для нас это тоже очень важно. Мы будет продолжать эту работу, в том числе с Красным крестом, с "Врачами без границ" с просьбой оказать содействие в обследовании Кирилла Вышинского", - заявила Москалькова.

© Sputnik / Стрингер Херсонский суд отклонил апелляцию защиты и оставил Вышинского под арестом

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.