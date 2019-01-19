Какое оружие в России страшнее ядерного, рассказали в США

Москва способна разработать более смертоносные неядерные ракеты наземного базирования, и выход США из ДРСМД позволит это сделать, пишет Foreign Policy.

СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Выход из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) может стать для США пагубным, поскольку России особо не нужно наращивать ядерный потенциал, однако разрыв соглашения позволит ей развернуть новые ракеты наземного базирования с обычными боеголовками, пишет Foreign Policy.

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Как сообщают РИА Новости американские эксперты считают, что российские ракеты с неядерными боеголовками смертоноснее ядерного оружия, и США делают большую ошибку, выходя из договора приводит слова эксперта издания.

Издание сообщает, что НАТО пользуется широким арсеналом крылатых ракет, которые попадают под ограничение ДРСМД. Лазейкой для этого стало размещение такого вооружения на военных кораблях, подводных лодках и самолетах.

Москве же остается единственный способ ответить на угрозу с Запада - разработать более смертоносные неядерные ракеты наземного базирования. Такие технологии у Москвы есть, а выход Вашингтона из договора позволит их воплотить в жизнь.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан СССР и США в 1987 году. Согласно договору стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 километров) и малой (500-1000 километров) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

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В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США о нарушении Москвой ДРСМД голословны, ракета 9М729 была испытана на разрешенную договором дальность.

Госсекретарь Майк Помпео 4 декабря 2018 года заявил, что у России есть 60 дней, чтобы "вернуться к выполнению" ДРСМД. Он добавил, что если этого не произойдет, США приостановит обязательства по договору. В Вашингтоне уточнили, что это может произойти уже второго февраля.