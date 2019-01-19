МИД России заявил, что действия ПАСЕ противоречат документам Совета Европы

Изменения, внесенные в регламент ПАСЕ - это по сути поправки к уставным документам Совета Европы, но они принимались не как поправки, заявили в российском МИД.

СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что ни в каких документах Совета Европы не говорится, что из процесса голосования по значимым должностям в организации могут быть исключены члены каких-либо делегаций, сообщает РИА Новости.

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В частности, Грушко указал на то, что 25 судей из 43 Европейского суда по правам человека, а также комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович были избраны без российского участия. Дипломат напомнил, что в июне 2019 года выборы генсека Совета Европы.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что изменения, внесенные в регламент ПАСЕ - это по сути поправки к уставным документам Совета Европы, но они принимались не как поправки.

"Если бы это были поправки, нужен был бы консенсус, ратификация в каждой стране-участнице", - пояснил он.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса и ряда значимых полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ на это делегация России заявила об отказе работать на таких условиях. В 2016–2018 годах российская сторона не стала направлять необходимые для аккредитации делегаций на сессии документы. В этом году Россия приняла решение также не принимать участие в работе январской сессии.

В конце июня 2017 года стало известно, что Москва — один из основных плательщиков в бюджет совета — приостанавливает выплату своего взноса в организацию в связи с неучастием делегации России в работе ПАСЕ. Одновременно российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд в начале октября прошлого года, ссылаясь на устав, напомнил, что если страна не платит два года свои взносы, уставной орган — комитет министров — может рассмотреть вопрос об исключении этой страны. Двухгодичный срок наступает для России в конце июня 2019 года.

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Глава российской дипломатии Сергей Лавров заявил, что Москва хочет остаться в Совете Европы и уйдет только в том случае, если другие страны-члены организации предпримут меры по ее исключению. Он также указал, что момент истины для отношений России и Совета Европы наступит в июне 2019 года, когда будет избираться генсек организации.

Несмотря на сложившуюся ситуацию с ПАСЕ и приостановку выплат, Россия продолжила работу по принятию конвенций совета.