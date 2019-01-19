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Общество не готово к погребению Ленина, заявили в Совете по правам человека

© Sputnik / Валерий Мельников
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Вопрос погребения тела Владимира Ленина обсуждают в России в преддверии 95-летия со дня смерти пролетарского вождя.

СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Член президентского Совета по правам человека (СПЧ), директор Московского бюро по правам человека Александр Брод заявил, что Тело Владимира Ленина нужно захоронить, но сейчас российское общество к этому не готово, сообщает РИА Новости.

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Ранее член СПЧ и директор Государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов предположил, что погребение тела Ленина станет для России шагом вперед.

Лидер Коммунистической партии России Геннадий Зюганов, в свою очередь,  назвал подобные заявления провокациями, которые направлены на дестабилизацию обстановки в стране.

"Провокаторам неймется страну вздыбить. Они живут в стране, которую Ленин основал. Он собрал империю мирно и демократично и подписал документ, в соответствии с которым существует нынешняя Российская Федерация. Он один из величайших политиков и государственных деятелей и человек", - сказал Зюганов.

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В понедельник 21 января исполнится 95 лет со дня смерти Владимира Ленина.



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