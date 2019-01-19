Нечего скрывать: в Крыму заявили о готовности принять экспертов из Германии и Франции

В Крыму ответили на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель направить в Керченский пролив европейских экспертов для оценки ситуации.

СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Россия строго соблюдает международные нормы судоходства и приезд немецких и французских специалистов для оценки ситуации в Керченском проливе это подтвердит, заявил председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

© Sputnik / Alexey Malgavko О последствиях возможной провокации в Керченском проливе Киев предупредили в Госдуме

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель предложила российскому президенту Владимиру Путину отправить в район Керченского пролива европейских экспертов. Путин согласился, однако визит все еще не состоялся.

"Крыму скрывать нечего. Мы открыты, в том числе и по ситуации вокруг Керченского пролива. Предложение, которое поступило со стороны Ангелы Меркель, вполне разумное и правильное, если немецкая и французская стороны готовы вести конструктивный диалог и давать объективную оценку всему, что происходит в Керченском проливе", — сказал Гемпель в интервью РИА Новости.

По его словам, Керченский пролив могли бы посетить и украинские эксперты, однако нет уверенности в их объективности и непредвзятости. При этом он выразил уверенность, что в ближайшее время в российско-германских отношениях победят прагматизм и желание выстраивать позитивный диалог.

Вопрос о судоходстве в Керченском проливе оказался в центре внимания после инцидента, который произошел 25 ноября. Тогда три украинских корабля нарушили российскую границу и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Российские пограничники задержали корабли, на борту которых было 22 украинских моряка и два сотрудника СБУ. Всех их арестовали по делу о незаконном пересечении границы.

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Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом российский лидер подчеркнул, что пограничники выполняли свой долг по защите границы.