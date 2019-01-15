Власти Крыма заявили о том, что кораблей НАТО в Азовском море не будет

Военные суда зарубежных стран могут заходить в акваторию Азовского моря только с согласия России и Украины, заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

СУХУМ, 15 янв — Sputnik. Вице-премьер крымского правительства и постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов исключил возможность прохода кораблей НАТО в Азовское море. Он пояснил, что их появление без согласия России невозможно.

© Sputnik / Alexey Malgavko О последствиях возможной провокации в Керченском проливе Киев предупредили в Госдуме

Согласно российско-украинскому соглашению от 2003 года военные суда зарубежных стран могут заходить в акваторию Азовского моря только с согласия двух сторон: России и Украины, сказал Мурадов в интервью РИА Новости. Москва не даст на это согласия, уверен он.

"Я считаю, что соглашаться на присутствие НАТОвских или иностранных вооруженных кораблей, кроме украинских, мы ни в коем случае не должны. Заходы, как неоднократно отмечали представители российского руководства, такого рода вооруженных кораблей в акваторию Азовского моря недопустимы", — добавил Мурадов.

По словам вице-премьера, провокация в Керченском проливе с самого начала задумывалась украинскими властями для того, чтобы пригласить в этот регион корабли своих западных кураторов, заинтересованных в дестабилизации ситуации у границ России.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны, а моряки — арестованы. Министр обороны Украины Степан Полторак позднее заявил, что будут и другие проходы украинских кораблей через Керченский пролив.

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Президент России Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников Службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов.

В Киеве заявили, что намерены продолжить попытки провести корабли через Керченский пролив.