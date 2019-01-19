Власти Сирии обратились в ООН из-за авиаударов коалиции

МИД Сирии призывал ООН принять меры в отношении виновных в гибели мирных жителей и прекратить незаконное пребывание международной коалиции войск на территории своей страны.

СУХУМ, 19 янв – Sputnik. МИД Сирии направил два письма генсеку и председателю Совбеза ООН в связи с новыми авиаударами международной коалиции в провинции Дейр-эз-Зор, в результате которых погибло 20 мирных жителя и еще несколько человек получили ранения.

© AFP 2019 / Delil Souleiman Боестолкновение турецких военных и сил сирийских курдов произошло в Сирии

Как сообщает РИА Новости, Сирия призвала Совбез взять на себя ответственность за сохранение международного мира и безопасности в стране и срочно и помочь прекратить "ежедневный сериал военных преступлений и преступлений против человечества", которые совершают страны, входящие в международную коалицию.

МИД Сирии осудил продолжение нападений международной коалиции и атак на мирных жителей, а также нанесение ею ущерба сирийской инфраструктуре.

Международная коалиция регулярно наносит авиаудары по городу Хаджин и близлежащим деревням в провинции Дейр-эз-Зор под предлогом помощи отрядам "Сирийских демократических сил" в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*.

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Сирийские СМИ неоднократно сообщали о жертвах среди мирных жителей и применении белого фосфора коалицией при авиаударах. Власти Сирии призывали ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории Сирии. Представитель Пентагона тогда заявляла, что коалиция США не раскрывает, что за боеприпасы применяются в Сирии, но они соответствуют международным нормам.

*Террористическая организация, запрещенная в России.