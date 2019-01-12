Помпео: вывод войск из Сирии не помешает США проводить военные действия

СУХУМ, 12 янв- Sputnik. Вывод войск США из Сирии не изменит способность страны проводить необходимые военные действия, заявил госсекретарь США Майк Помпео в субботу 12 января.

© Sputnik / Максим Блинов Чавушоглу провел телефонные переговоры с Помпео о ситуации в Сирии

По его словам, войскцель Вашингтона заключается в том, что бы полностью избавиться от присутствия иранских сил в Сирии, сообщает РИА Новости.

"Это амбициозная цель. Но это наша цель. Это наша миссия", - сказал Помпео в ходе общения с журналистами в Абу-Даби, добавив при этом, что методы для реализации цели будут разнообразные.

Иран должен вести себя как нормальная страна, пояснил госсекретарь.

Трамп в середине декабря 2018 года заявил о победе над ИГ* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ не означает прекращения коалиции. В пятницу, 11 января, неназванный военный чиновник США заявил телеканалу Fox News, что Америка выводит военную технику из Сирии, но войска пока остаются.