Погибшего в Абхазии при падении в ущелье БТР военного похоронили на Кубани

Трое российских военнослужащих погибли, еще двое пострадали 18 января в Абхазии при падении в ущелье БТР-80, который следовал в колонне с горного полигона Цабал в пункт постоянной дислокации.

СУХУМ, 21 янв — Sputnik. Одного из трех погибших при падении БТР в ущелье в Абхазии похоронили на Кубани, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Ленинградского района.

БТР с российскими военными опрокинулся в ущелье в Абхазии, есть погибшие>>

Одним из погибших, солдат-срочник, оказался житель Краснодарского края.

"Александр срочную службу там проходил. Его похороны прошли в воскресенье", — рассказали в администрации района.

Комиссия военного округа рассматривает несколько версий происшествия. Одна из них — техническая неисправность бронеавтомобиля, другая — водитель не справился с управлением.