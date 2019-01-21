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Погибшего в Абхазии при падении в ущелье БТР военного похоронили на Кубани

© Sputnik / Валерий Мельников
Новости
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Трое российских военнослужащих погибли, еще двое пострадали 18 января в Абхазии при падении в ущелье БТР-80, который следовал в колонне с горного полигона Цабал в пункт постоянной дислокации.

СУХУМ, 21 янв — Sputnik. Одного из трех погибших при падении БТР в ущелье в Абхазии похоронили на Кубани, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Ленинградского района.

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Одним из погибших, солдат-срочник, оказался житель Краснодарского края.

"Александр срочную службу там проходил. Его похороны прошли в воскресенье", — рассказали в администрации района.

Комиссия военного округа рассматривает несколько версий происшествия. Одна из них — техническая неисправность бронеавтомобиля, другая — водитель не справился с управлением.

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