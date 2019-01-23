Спасатели возобновили поиск десяти пропавших моряков с горящих танкеров в Черном море

Суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании загорелись в Керченском проливе, по предварительной информации, во время передачи топлива с борта на борт в понедельник 21 января.

СУХУМ, 23 янв — Sputnik. Поисковая операция в Черном море в районе горения двух танкеров возобновлена, район поиска пропавших десяти моряков будут обследовать 15 кораблей и судов, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

© REUTERS / STRINGER Пока на плаву: танкеры в Черном море продолжают гореть

Уже изучено 230 квадратных километров акватории.

Ранее сообщалось, что спасательная операция была временно приостановлена с вечера вторник 22 января.

По данным агентства, суда "Канди" и "Маэстро" продолжают гореть, оба с креном находятся на плаву.

"Периодически подходит спасатель (специальное судно - ред.) и орошает их для охлаждения и снова отходит", — сообщили в Росморречфлоте.

По словам директора Крымского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергея Олефиренко, состояние спасенных с горящих танкеров моряков, оценивается как средней степени тяжести, что в основном связано не с травмами, а с последствиями переохлаждения.

Сообщается, что все пострадавшие на данный момент находятся в Керченской городской больнице. Если будет ухудшение состояния здоровья, то их доставят в больницу Симферополя силами санавиации.

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Суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании загорелись в Керченском проливе, по предварительной информации, во время передачи топлива с борта на борт вечером в понедельник. По данным Росморречфлота на обоих судах было 32 человека: 12 человек спасены, 10 тел поднято на борт, 10 числятся пропавшими без вести. Спасенных моряков и тела погибших во вторник 22 января доставили в порт Керчи.