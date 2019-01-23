Вашингтон уведомил Москву об окончательном выходе из ДРСМД

СУХУМ, 23 янв — Sputnik. США сообщили о намерении окончательно выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на брифинге в среду 23 января.

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Как сообщает РИА Новости, Москва расценила этот шаг как нежелание Вашингтона идти на диалог.

Заместитель главы внешнеполитического ведомства России подчеркнул, что многие доводы по "нарушению" Россией ДРСМД были сфабрикованы Вашингтоном. По словам Рябкова, Москва не нарушала договор, поэтому считает, что доводы США по выходу из соглашения несостоятельны.

"В течение продолжительного времени США отказывались четко указать на конкретный тип ракеты в российском арсенале, ограничиваясь намеками и недомолвками, ссылаясь на некие загадочные разведданные. Лишь около года назад США сообщили, что речь идет о ракете 9М729. Однако так до сих пор и не объяснили нам, на основе каких сведений в Вашингтоне заключили, что данная ракета испытывалась на запрещенную по ДРСМД дальность", - заявил дипломат.

По словам Рябкова, требование США уничтожить все ракеты 9М729 неприемлемо для России. Однако Москва готова пойти на беспрецедентную прозрачность по выполнению договора и готова организовать показ и брифинг по ракете 9М729 и ее пусковой остановки. Замглавы российского МИД предложил США действовать также транспарентно.

В Москве убеждены, что именно такие конструктивные действия сторон помогут сохранить договор,добавил дипломат. По словам Рябкова, Россия готова к работе по сохранению ДРСМД - выбор за США.

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В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США о нарушении Москвой ДРСМД голословны, ракета 9М729 была испытана на разрешенную договором дальность.