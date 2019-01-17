МИД России о ДРСМД: Вашингтон "скармливат" партнерам фейки

Ранее МИД России заявил, что государства - члены ООН, не поддержавшие резолюцию о ДРСМД, предложенную Россией, нанесли "новый удар по архитектуре международной безопасности и стабильности".

СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что России непонятна позиция США по Договору о ракетах средней и меньшей дальности, неясно, хочет ли Вашингтон денонсации договора или собирается прикладывать совместные усилия для его сохранения, а претензии США к России по договору несут провокационный характер, передает РИА Новости.

"Все, что мы слышим, это не больше чем пропагандистское обрамление деструктивной линии США, не более чем попытка покрыть сладкой глазурью пустую позицию, которая не содержит предметной работы с нами. Это все скармливатся коллегам США по НАТО в качестве истины в последней инстанции" - сказал Рябков, комментируя претензии к России по несоблюдению соглашения.

Россия шаг за шагом разоблачает такие фейки и методы Вашингтона.

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"Мы будем и дальше подчеркивать, что за этой сахарной глазурью, пудрой ничего не стоит: никакого теста, содержания, субстанции нет вообще. Это все фейк. Это иллюзионисты в сфере политики контроля над вооружениями, которые пытаются ввести в заблуждение союзников по НАТО и международное сообщество в целом", - подчеркнул Рябков.

Ранее постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон сказала, что после приостановки соблюдения США договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 февраля у России будет еще шесть месяцев, чтобы доказать соблюдение норм договора до полного выхода из него Вашингтона.

"Нам непонятно, в чем суть нынешней позиции США: хотят ли коллеги в Вашингтоне, чтобы мы работали в направлении сохранения договора или они все-таки окончательно приняли решение о том, что вслед за приостановкой выполнения договора - о чем они сказали нам внятно, конкретно и прямо в ходе прошедших (в Женеве – ред.) консультаций, последует выход из Договора - официальный и полный. Нам непонятно, какова линия США в этом вопросе", - отметил Рябков.

© AFP 2018 / KIRILL KUDRYAVTSEV МИД России об отклонении резолюции по ДРСМД: удар по международной безопасности

Он заявил, что для Москвы "остается открытым вопрос, как США собираются решить проблемы, связанные с нашими претензиями к Вашингтону по выполнению ДРСМД".

Рябков отметил, что российские претензии вызваны "как известными проблемами с ракетами мишенями, беспилотниками, так и, разумеется, с развертыванием в Европе систем Aegis Ashore, где универсальные пусковые установки способны запускать не только ракеты перехватчики, но и ударные средства класса "земля-земля" – будь то крылатые ракеты, либо баллистические ракеты, о чем тоже идет речь в последнее время".

"Поэтому ставить пред нами вопрос о том, как Россия собирается выполнить договор, было бы с американской стороны, по меньшей мере, некорректно, а, называя вещи своими именами, провокационно", - резюмировал замглавы МИД России.

Генассамблея ООН в пятницу 21 декабря не приняла предложенную Россией резолюцию в поддержку сохранения действия ДРСМД. "За" проголосовали 43 страны, "против" - 46, воздержалась 78 членов ООН.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ Путин: новые российские ракеты не нарушают ДРСМД

Госсекретарь США Майк Помпео 4 декабря заявил, что у России есть два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" ДРСМД. Он добавил, что если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по ДРСМД. В свою очередь, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что США призывают Россию отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8) или модифицировать систему, чтобы ее дальность, как заявляют в Вашингтоне, не нарушала положения ДРСМД.

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В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими США.