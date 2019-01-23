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НАТО и Грузия намерены усилить сотрудничество в Черноморском регионе

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Новости
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Грузия и НАТО разделяют озабоченность относительно российского военного усиления в Черноморском регионе, заявил генсек альянса Йенс Стотенберг.

СУХУМ, 23 янв — Sputnik. Генсек НАТО Йенс Столтенберг встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили в штаб-квартире альянса в среду 23 января, сообщает РИА Новости.

Военные НАТО. Архивное фото
CC BY 2.0 / NATO
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Стороны выразили озабоченность по поводу российского военного присутствия в Черном море и договорились о том, что будут усиливать сотрудничество в регионе. В частности, будут проводить тренировки для грузинских сил береговой охраны.

Столтенберг также анонсировал свой визит в Грузию, который состоится в марте. В ходе визита Генсек альянса намерен обсудить с властями Грузии усиление партнерства.

Также сообщается, что в марте в Грузии запланированы совместные с НАТО учения, в которых примут участие 17 стран.

Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы "Партнерство ради мира". После "революции роз" 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите НАТО было подтверждено, что Грузия в будущем может стать членом альянса при условии соответствия его стандартам.

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