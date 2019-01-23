22:03 23 Января 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.33
  • EUR75.39
Поиск

Глава оппозиционного парламента Венесуэлы объявил себя президентом страны

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
Новости
Получить короткую ссылку
3 0 0

Президент США Дональд Трамп признал главу оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо переходным президентом страны.

СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо взял на себя полномочия главы государства, сообщает РИА Новости.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
В Каракасе заявили о первых жертвах массовых протестов

 Вашингтон объявил о признании Гуаидо переходным президентом Венесуэлы и заявил о том, что продолжит "добиваться восстановления демократии в Венесуэле".

"Сегодня я официально признаю главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо переходным президентом Венесуэлы. В качестве единственной ветви власти, которая была законно избрана народом Венесуэлы, Национальная ассамблея со ссылкой на Конституцию страны объявила Николаса Мадуро незаконным, а пост президента вакантным", — говорится в письменном заявлении президента США Дональда Трампа.

Он также добавил, что будет привлекать к ответственности "режим Мадуро" за любые "угрозы народу Венесуэлы".

Ранее парламент Венесуэлы избрал нового главу — Хуана Гуаидо, который заявил о намерении создать переходный орган для восстановления конституционного порядка, а также фонд для возвращения активов, которые были изъяты у народа страны.

В среду 23 января Верховный суд Венесуэлы заявил о недействительности любых решений Национальной ассамблеи страны, находящейся под контролем оппозиции, и попросил прокуратуру принять меры к депутатам.

По теме

Мятеж группы военных подавлен в Венесуэле
Полиция Венесуэлы открыла стрельбу на акциях протеста в Каракасе
Эксперты о мятеже военных в Венесуэле: "инсценировка" и "спектакль"
Теги:
оппозиция, Дональд Трамп, Венесуэла


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Неделя мужской моды в Париже: Balmain
В тренде: фото с Недели мужской моды в Париже
От зарисовок до Aurus: Минпромторг показал, как создавался лимузин Путина
Мандарины
"Почем мандаринчики?": из чего складывается цена абхазского "золота"

Соцсети

Sputnikabkhazia