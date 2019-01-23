Глава оппозиционного парламента Венесуэлы объявил себя президентом страны

СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо взял на себя полномочия главы государства, сообщает РИА Новости.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins В Каракасе заявили о первых жертвах массовых протестов

Вашингтон объявил о признании Гуаидо переходным президентом Венесуэлы и заявил о том, что продолжит "добиваться восстановления демократии в Венесуэле".

"Сегодня я официально признаю главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо переходным президентом Венесуэлы. В качестве единственной ветви власти, которая была законно избрана народом Венесуэлы, Национальная ассамблея со ссылкой на Конституцию страны объявила Николаса Мадуро незаконным, а пост президента вакантным", — говорится в письменном заявлении президента США Дональда Трампа.

Он также добавил, что будет привлекать к ответственности "режим Мадуро" за любые "угрозы народу Венесуэлы".

Ранее парламент Венесуэлы избрал нового главу — Хуана Гуаидо, который заявил о намерении создать переходный орган для восстановления конституционного порядка, а также фонд для возвращения активов, которые были изъяты у народа страны.

В среду 23 января Верховный суд Венесуэлы заявил о недействительности любых решений Национальной ассамблеи страны, находящейся под контролем оппозиции, и попросил прокуратуру принять меры к депутатам.