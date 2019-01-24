Венесуэла стала новой жертвой США, заявили в Совфеде России

Антиправительственные марши в Венесуэле переросли в ожесточенные столкновения между силовиками и протестующими.

СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Венесуэла стала новой жертвой США, как в свое время Ирак и Ливия, заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков.

По словам сенатора, факт признания Вашингтоном оппозиционного лидера Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы еще не означает, что он признан народом страны и повсюду в мире.

США затеяли "смену режима" в Венесуэле. Но сам факт признания Вашингтоном альтернативного президента еще не означает, что он признан народом Внесуеэлы и повсюду в мире. Везде, где США устраивали смены режима - от Ирака до Ливии, воцарялись развал и хаос. Венесуэла - новая жертва. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 января 2019 г.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов также напомнил, что Россия уже признала законным президентом Венесуэлы Николаса Мадуро, и заверил, что это решение не изменится.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. США заявили о признании Гуаидо и потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого они не считают законным главой государства, не допустить силовых действий против оппозиции.

Президент страны Николас Мадуро заявил о разрыве дипотношений с Вашингтоном, американские дипломаты должны уехать из страны в течение 72 часов.

"Я прошу боливарианские вооруженные силы, военных нашей родины к максимальной верности, максимальному единству, максимальной дисциплине. В этот раз мы опять победим. Эту борьбу мы выиграем", - заявил Мадуро, выступая на митинге.

#EnVivo 📹 | Nos sumamos a la extraordinaria movilización del pueblo aguerrido en conmemoración del 61° Aniversario de la Rebelión Popular del #23Ene de 1958.https://t.co/mvXo9X1gFs — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 23 января 2019 г.

В четверг 24 января на улицах Каракаса антиправительственные марши, начавшиеся накануне, переросли в ожесточенные столкновения между силовиками и протестующими, которые сопровождаются мощными взрывами. Сообщается, что в ходе столкновений погибли 16 человек.