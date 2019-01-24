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Венесуэла стала новой жертвой США, заявили в Совфеде России

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
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Антиправительственные марши в Венесуэле переросли в ожесточенные столкновения между силовиками и протестующими.

СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Венесуэла стала новой жертвой США, как в свое время Ирак и Ливия, заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков.

По словам сенатора, факт признания Вашингтоном оппозиционного лидера Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы еще не означает, что он признан народом страны и повсюду в мире.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов также напомнил, что Россия уже признала законным президентом Венесуэлы Николаса Мадуро, и заверил, что это решение не изменится.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. США заявили о признании Гуаидо и потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого они не считают законным главой государства, не допустить силовых действий против оппозиции.

Президент страны Николас Мадуро заявил о разрыве дипотношений с Вашингтоном, американские дипломаты должны уехать из страны в течение 72 часов.

"Я прошу боливарианские вооруженные силы, военных нашей родины к максимальной верности, максимальному единству, максимальной дисциплине. В этот раз мы опять победим. Эту борьбу мы выиграем", - заявил Мадуро, выступая на митинге.

В четверг 24 января на улицах Каракаса антиправительственные марши, начавшиеся накануне, переросли в ожесточенные столкновения между силовиками и протестующими, которые сопровождаются мощными взрывами. Сообщается, что в ходе столкновений погибли 16 человек.

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Теги:
Россия, Венесуэла, США, Совет Федерации РФ


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