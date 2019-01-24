МИД России: Москва будет стоять на страже суверенитета Каракаса

В Москве заверили в поддержке законного правительства Венесуэлы и заявили о продолжении сотрудничества между двумя странами.

СУХУМ, 24 янв – Sputnik. Венесуэла - стратегический партнер России, которого она намерена поддерживать, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

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Москва будет стоять на страже суверенитета Каракаса, подчеркнул дипломат.

"Мы об этом говорим открыто… Видимо, придется нам и дальше разъяснять свою позицию отчетливо и внятно. Но дружескую нам Венесуэлу, нашего стратегического партнера мы поддерживали и будем поддерживать", - добавил Рябков.

По его словам, группа стран, в том числе США используют Организацию американских государств для усиления нажима на Венесуэлу. Рябков добавил, что сотрудничество между Россией и Венесуэлой в различных областях продолжается, и сворачивать его Москва не намерена.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. США заявили о признании Гуаидо и потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого они не считают законным главой государства, не допустить силовых действий против оппозиции.

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В четверг 24 января на улицах Каракаса антиправительственные марши, начавшиеся накануне, переросли в ожесточенные столкновения между силовиками и протестующими, которые сопровождаются мощными взрывами. Сообщается, что в ходе столкновений погибли 16 человек.