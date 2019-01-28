Эсминец Военно-морских сил США "Дональд Кук" покинул Черное море

Эсминец Военно-морских сил США "Дональд Кук" с крылатыми ракетами "Томагавк" на борту вошел в акваторию Черного моря в субботу 19 января.

СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Американский ракетный эсминец "Дональд Кук" покинул Черное море через пролив Босфор в понедельник 28 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на Военно-морские силы США.

"Моряки на борту эсминца "Дональд Кук" DDG75 наблюдают как корабль пересекает пролив Босфор 28 января 2019 года", - говорится в заявлении 6-го флота в Twitter.

Согласно сообщению Службы береговой охраны Грузии, в понедельник 21 января "Дональд Кук" прибыл в порт Батуми. Эсминец должен был оставаться в грузинских территориальных водах до 25 января и принять участие в совместных с грузинскими силами учениях.

Ранее Национальный центр управления обороной России сообщил, что силы Черноморского флота России приступили к слежению за американским эсминцем "Дональд Кук" сразу после его вхождения в акваторию Черного моря.

Эсминец Donald Cook эксплуатируется с 1998 года. Основное его вооружение - это крылатые ракеты "Томагавк". На борту эскадренного миноносца располагается от 56 до 96 ракет этого типа.