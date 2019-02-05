Лавров призвал Японию признать суверенитет России над Курилами

Японские СМИ ранее написали, что четыре российских острова Курильской гряды, на которые претендует Япония, — идеальное место для размещения американских ракет.

СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Япония должна признать итоги Второй мировой войны и суверенитет России над Южными Курилами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

По его словам, лидеры России и Японии поручили ускорить переговоры по мирному договору.

"Мы к такой постановке вопроса давно готовы. К сожалению, первый шаг, который необходимо сделать, не за нами, а за Токио. И этим первым шагом должно стать полное, безоговорочное признание итогов Второй мировой войны, включая суверенитет Российской Федерации над всеми, в том числе и над этими островами", — сказал Лавров.

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Ранее издание Japan Business Press написало о том, что четыре российских острова Курильской гряды, на которые претендует Япония, за счет своего географического положения станут идеальным местом для размещения американских ракет. Главным доводом в статье приводится тот факт, что размещенные там средства ПВО укрепят защиту США и Японии от баллистических ракет Северной Кореи.

Автор японского издания признает, что размещение противоракет также позволит США блокировать базу Тихоокеанского флота — незамерзающий порт Владивосток. А это даст возможность значительно быстрее отслеживать пуски российских ракет из Охотского моря.

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Позже член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что статья в Japan Business Press - провокация, потому что на российских островах могут быть размещены только российские средства обороны, способные надежно обеспечить национальную безопасность РФ.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР рассчитывал, что Совместная декларация двух стран поставит точку в территориальном споре, но Япония сочла документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Позиция Москвы по претензиям Японии состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.