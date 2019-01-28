Токио намерен ускорить решение вопроса о Курилах

Переговоры о заключении мирного договора между Россией и Японией нужно ускорить на основе Советско-японской совместной декларации 1956 года, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил стремление Токио решить территориальный спор с Россией, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Алексей Дружинин Мирный договор, торговля и Курилы: о чем говорили Путин и Абэ в Москве

По его словам, необходимо ускорить переговоры о заключении мирного договора на основе Советско-японской совместной декларации 1956 года.

"Я разделяю с президентом Путиным твердое стремление не оставлять нерешенным этот вопрос, который сохраняется уже 70 лет со времен войны", - сказал Абэ.

Премьер-министр Японии посетил Москву и провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, во время которых была подтверждена готовность двух стран продолжить переговоры о мирном договоре.

Совместная декларация двух стран должна была поставить точку в территориальном споре, допуская передачу Японии двух остров Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Но потом Япония сочла документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все четыре острова, включая Итуруп и Кунашир.

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Позиция Москвы по претензиям Японии стала заключаться в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит. Со своей стороны власти Японии открыто пока не говорят о том, что откажутся от претензий на все четыре острова.