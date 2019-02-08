Минобороны России призвало США уничтожить вооружение, несоответсвующее ДРСМД

СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Россия предложила США уничтожить развернутые на суше пусковые установки Мк-41 для крылатых ракет "Томогавк", ракеты-мишени и ударные беспилотники, которые нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

© Sputnik / Максим Блинов Лавров о словах Трампа про перезаключение ДРСМД: Путин поручил спокойно выжидать

Таким образом Москва предлагает Вашингтону создать условия для возвращения к договору. По словам Конашенкова, военный атташе при посольстве США в Москве приглашен в военное ведомство для вручения ноты с соответствующим предложением.

Представитель Минобороны подчеркнул, что Вашингтон не первый год нарушает требования ДРСМД и фактически создали условия для производства ракет, запрещенных соглашением. При этом, по словам генерала, США не сделали ничего для устранения нарушений собственных обязательств по ДРСМД.

В то же время Минобороны России категорически отвергает необоснованные утверждения США о нарушении Москвой обязательств по ДРСМД.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из ДРСМД с Россией. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", договор будет расторгнут. Союзники по НАТО поддержали решение США, считая, что Вашингтон пошел на это в ответ на якобы "значительные риски для евроатлантической безопасности" от российских крылатых ракет.

Клинтон о решении США выйти из ДРСМД: подарок Путину>>

Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что Москва зеркально ответит на решение США о выходе из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства добавил, что все предложения России по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.