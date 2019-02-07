Клинтон о решении США выйти из ДРСМД: подарок Путину

Ранее Дональд Трамп в ходе ежегодного обращения к конгрессу о положении дел в стране не исключил создания нового договора по контролю над вооружениями вместо Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

СУХУМ, 7 фев — Sputnik. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон подвергла критике решение Дональда Трампа денонсировать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), охарактеризовав это как "подарок" Владимиру Путину, сообщает издание Hill.

"Я думаю, это подарок Путину", — сказала Клинтон во время выступления в Джорджтаунском университете.

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Клинтон выразила уверенность в том, что она бы нашла куда более дипломатичный подход к данной ситуации, ведь приостановка действия какого-либо другого соглашения с Москвой без переговоров "увеличивает непредсказуемость" в мире.

Ситуация вокруг ДРСМД

Договор о ликвидации ракет средней (1000-5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности — соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

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В октябре Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, поскольку Москва не соблюдает свои обязательства. При этом доказательств того, что Россия нарушила договор, американская сторона так и не представила. В Москве эти обвинения назвали голословными.

Второго февраля Вашингтон приостановил выполнение своих обязательств по договору.

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Тогда же Владимир Путин заявил, что Россия зеркально ответит на этот шаг. По его словам, Россия не должна и не будет втягиваться в гонку вооружений.