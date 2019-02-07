Клинтон о решении США выйти из ДРСМД: подарок Путину

СУХУМ, 7 фев — Sputnik. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон подвергла критике решение Дональда Трампа денонсировать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), охарактеризовав это как "подарок" Владимиру Путину, сообщает издание Hill.
"Я думаю, это подарок Путину", — сказала Клинтон во время выступления в Джорджтаунском университете.
Клинтон выразила уверенность в том, что она бы нашла куда более дипломатичный подход к данной ситуации, ведь приостановка действия какого-либо другого соглашения с Москвой без переговоров "увеличивает непредсказуемость" в мире.
Ситуация вокруг ДРСМД
Договор о ликвидации ракет средней (1000-5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности — соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.
Второго февраля Вашингтон приостановил выполнение своих обязательств по договору.
Зеркальный ответ: Путин отреагировал на выход США из ДРСМД>>
Тогда же Владимир Путин заявил, что Россия зеркально ответит на этот шаг. По его словам, Россия не должна и не будет втягиваться в гонку вооружений.