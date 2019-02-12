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Китайская автоматическая станция Чанъэ-4

Ушли в спячку: китайские космические аппараты на Луне перешли в спящий режим

© REUTERS / CHINA STRINGER NETWORK
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Все системы китайского космического аппарата "Чанъэ-4" и лунохода "Юйту-2" работают в штатном режиме, заявили ученые.

СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Китайский космический аппарат "Чанъэ-4" и луноход "Юйту-2", уже более месяца исследующие обратную сторону Луны, перешли в спящий режим, чтобы переждать холодную лунную ночь, сообщает РИА Новости со ссылкой программу Китая по изучению Луны.

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Панорамные снимки обратной стороны Луны прислал на Землю китайский аппарат "Чанъэ-4"

Отмечается, что все системы обоих аппаратов работают в штатном режиме, а эксперименты выполняются по плану без каких-либо осложнений. Луноход должен "проснуться" 28 февраля, а "Чанъэ-4" - 1 марта.

Космический аппарат "Чанъэ-4" 3 января осуществил историческую мягкую посадку на Луне и уже через несколько часов прислал первые снимки поверхности обратной стороны спутника. За время своего пребывания на обратной стороне Луны китайские космические аппараты выполнили первый в истории человечества биологический эксперимент на лунной поверхности, в ходе которого удалось прорастить хлопчатник.

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