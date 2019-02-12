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Не сдаваться: в НАТО думают, как улучшить отношения с Россией

© REUTERS / OGNEN TEOFILOVSKI
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает важнейшей и неотложной задачей не допустить ухудшения отношений с Россией.

СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Избежать ухудшения отношений с Россией - первоочередная задача НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО предостерег от возвращения во времена, когда напряженность в Европе была вызвана большим количеством ядерного оружия.

© Sputnik Денис Асланов
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"Это ситуация, которой нам необходимо избежать", - цитирует Столтенберга РИА Новости.

Он признал, что в настоящее время отношения НАТО и России далеки от того, чтобы назвать их хорошими. Более того, по словам Столтенберга, они гораздо хуже тех, что существовали в пору его вступления в должность генерального секретаря в 2014 году.

Он признал, что наладить конструктивный диалог с Россией будет непросто, и это может потребовать времени.

"Но это удалось сделать в годы холодной войны. В конце концов, многие годы наше сотрудничество было более успешным. Поэтому мы не должны сдаваться", — сказал Столтенберг.

НАТО должно справляться со сложными отношениями с Россией и избегать того, чтобы она вышла из-под контроля, резюмировал он.

Теги:
Россия, Йенс Столтенберг, НАТО


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