Понятие "цифровое право" закрепят в ГК России

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в марте 2018 года спикером палаты Вячеславом Володиным и главой думского комитета по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.

СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Госдума России приняла закон, который регламентирует отношения, возникающие в рамках цифровой экономики, сообщает РИА Новости.

Проект закрепляет в законодательстве России базовое понятие "цифровое право", вводя в Гражданский кодекс статью 141.1 "Цифровые права". Это позволит определить его место в системе объектов гражданских прав, допустить оборот этого объекта, в том числе куплю-продажу, а также предоставить гражданам и юридическим лицам защиту по сделкам с цифровыми правами.

Проект также совершенствует правила, касающиеся формы сделок с цифровыми правами, в том числе договоров. Предлагается приравнять электронные договоры, совершенные с помощью электронных или других аналогичных технических средств, к простой письменной форме сделки.

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Кроме того, проект дополняет Гражданский кодекс правилом о том, что сделка может предусматривать исполнение путем применения информационных технологий, то есть исполнение произведет сама информационная система.

Документ также легализует сбор и обработку значительных массивов обезличенной информации (big data), для чего в новой статье 783.1 Гражданского кодекса вводится конструкция договора об оказании услуг по предоставлению информации.

Спикер палаты Вячеслав Володин отметил, что в весеннюю сессию будет принят целый блок законопроектов в этой сфере.

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию обозначил развитие цифровой экономики как приоритет, поручив уже в весеннюю сессию принять необходимые законы.

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Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в марте 2018 года спикером палаты Вячеславом Володиным и главой думского комитета по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым (ЕР).