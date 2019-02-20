Ориентир на внутреннее развитие: с чем обратился Путин к Федеральному Собранию

СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что в послании Федеральному собранию сосредоточится на внутреннем развитии страны.
Путин отметил, что необходимо особое внимание уделить задачам, которые поставлены в майском указе, и времени на раскачку уже нет.
"Я уже слышу, что "там нельзя", "здесь слишком сложно", "там слишком высокая планка", "не получится". С такими настроениями лучше к снаряду не подходить", - сказал президент.
По его словам, задачи и инструменты их достижения уже сформированы.
Демография и поддержка семьи
Российский лидер отметил, что страна вошла сейчас в очень сложный демографический период, снижается рождаемость. В связи с этим уже есть пакет подготовленных мер по поддержке семей, который предлагает:
- с 1 января 2020 года будет поднять планку до двух прожиточных минимумов для семьи;
- с 1 июля повысить до десяти тысяч рублей пособие по уходу за детьми с инвалидностью;
- снизить налоговую нагрузку на семью: больше детей — меньше налог;
- увеличить федеральную льготу многодетным семьям, вывести из налогообложения по пять квадратных метров в квартире и по семь — в доме на каждого ребенка;
- снизить ставки по ипотеке до 9%, а затем и ниже, предоставить льготу на весь срок действия ипотечного кредита;
- предусмотреть дополнительную меру для семей, где рождаются третий и последующий ребенок, оплатить 450 тысяч рублей из ипотечного кредита семьи: совместно с материнским капиталом сумма достигнет почти один миллион рублей;
- разработать удобные и доступные проекты для поддержки индивидуального строительства;
- установить предел роста налога на землю для жилых участков.
Россия должна добиться возобновления естественного прироста населения в 2023–2024 годах, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.
Борьба с бедностью
Решение демографических проблем, рост продолжительности жизни, снижение смертности прямо связаны с преодолением бедности, отметил президент.
По словам Путина, около 19 миллионов россиян сейчас находятся за чертой бедности.
"Среди тех, кто чаще всего сталкивается с бедностью, – многодетные, неполные семьи, семьи, где есть инвалиды, а также одинокие пенсионеры и люди, которые не могут найти достойную работу, хорошо оплачиваемую работу, потому что её просто нет или им не хватает квалификации", — сказал Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.
Президент РФ Владимир Путин попросил Банк России и правоохранительные органы навести порядок на рынке микрокредитования, чтобы защитить людей от мошенничества и вымогательства со стороны недобросовестных кредиторов.
В решении проблем бедности, развитии системы социальной поддержки важно дойти до каждой нуждающейся семьи, разобраться в ее проблеме, подчеркнул он.
"Ни в коем случае нельзя отказывать в помощи только потому, что жизненные обстоятельства человека немного где-то или как-то не вписываются в формальные критерии наших программ", — отметил президент.
Здравоохранение
Президент подчеркнул, что до конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех без исключения населенных пунктах России, для всех граждан, где бы они ни жили.
Владимир Путин заявил, что нужно включить в общую цифровую сеть организацию медико-социальной экспертизы, чтобы освободить от очередей и собирания справок пожилых людей, инвалидов и семьи с детьми. А также в течение трех лет отладить электронное взаимодействие между медицинскими учреждениями, аптеками и врачами.
Российский лидер отметил, что необходимо утвердить в этом году высокие стандарты "Бережливых поликлиник", принять правила их аттестации.
Президент поручил создать два детских реабилитационных центра мирового уровня, и в корне изменить систему помощи людям, нуждающимся в долговременном уходе и в стационаре, и дома.
Отдельное внимание было уделено необходимости завершить работу над законопроектом о паллиативной помощи.
Экономика
В сфере экономики для достижения высоких темпов роста и решения системных проблем, были выделены четыре приоритета:
- опережающий темп роста производительности труда, увеличение несырьевого экспорта более чем в 1,5 раза за шесть лет;
- улучшение делового климата, чтобы никто не убегал в другие юрисдикции за границу, чтобы все было надежно и работало как часы;
- снятие инфраструктурных ограничений для раскрытия потенциала регионов России;
- подготовка кадров.
Наука
Масштабная программа национального уровня должна быть запущена в области искусственного интеллекта, заявил Владимир Путин.
"Сейчас нам предстоит осуществить новые амбициозные научно-технологические программы. Уже подписан указ о генетических исследованиях. Такую же масштабную программу национального уровня предлагаю запустить и в области искусственного интеллекта", — сказал Путин.
По его словам, к середине следующего десятилетия Россия должна войти в число лидеров по этим научным технологическим направлениям, которые "безусловно, будут определять будущее всего мира и будущее России".
"Нам необходимы специалисты, способные работать на передовых производствах, создавать и использовать прорывные технические решения. Для этого нужно обеспечить широкое внедрение обновленных учебных программ на всех уровнях профессионального образования, организовать подготовку кадров для тех отраслей, которые еще только формируются", - отметил Владимир Путин.
Президент поручил "Роскосмосу" и правительству Москвы сформировать Национальный космический центр.
Экология
Путин отметил, что в России необходимо сформировать цивилизованную и безопасную систему обращения с отходами, их переработки и утилизации.
"Нужно навести порядок в этой сфере, избавиться от "мутных" структур, которые не несут никакой ответственности, а только получают сверхприбыли, сваливая мусор где и как придется", — заявил президент.
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Российское вооружение
Уже весной этого года будет спущена на воду первая подлодка — носитель "Посейдона".
Кроме того, ВМФ РФ на 2-3 года раньше срока будут переданы 7 новых подлодок. В ближайшее время для ВМФ РФ будут заложены пять кораблей дальней морской зоны, еще 16 кораблей такого класса пополнят флот до 2027 года.
Президент сообщил о новейшей морской гиперзвуковой ракете "Циркон", которая будет иметь скорость более девять махов, дальность поражения — более одной тысячи километров.
"Работа над ней идет успешно и в запланированные сроки, безусловно, будет завершена. Гиперзвуковая ракета "Циркон" способна поражать как морские, так и наземные цели", — сказал Путин.
Он уточнил, что снаряд планируется применять на морских носителях — серийных подводных и надводных кораблях и подводных лодках, в том числе произведенных и строящихся под высокоточные ракеты "Калибр".
Глава государства раз в год обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.