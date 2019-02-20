Ориентир на внутреннее развитие: с чем обратился Путин к Федеральному Собранию

Российский лидер Владимир Путин обратился в среду с ежегодным посланием к Федеральному Собранию.

СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что в послании Федеральному собранию сосредоточится на внутреннем развитии страны.

© Sputnik / Виталий Тимкив Ежегодные послания президента России Федеральному собранию

Путин отметил, что необходимо особое внимание уделить задачам, которые поставлены в майском указе, и времени на раскачку уже нет.

"Я уже слышу, что "там нельзя", "здесь слишком сложно", "там слишком высокая планка", "не получится". С такими настроениями лучше к снаряду не подходить", - сказал президент.

По его словам, задачи и инструменты их достижения уже сформированы.

Демография и поддержка семьи

Российский лидер отметил, что страна вошла сейчас в очень сложный демографический период, снижается рождаемость. В связи с этим уже есть пакет подготовленных мер по поддержке семей, который предлагает:

с 1 января 2020 года будет поднять планку до двух прожиточных минимумов для семьи;

с 1 июля повысить до десяти тысяч рублей пособие по уходу за детьми с инвалидностью;

снизить налоговую нагрузку на семью: больше детей — меньше налог;

увеличить федеральную льготу многодетным семьям, вывести из налогообложения по пять квадратных метров в квартире и по семь — в доме на каждого ребенка;

снизить ставки по ипотеке до 9%, а затем и ниже, предоставить льготу на весь срок действия ипотечного кредита;

предусмотреть дополнительную меру для семей, где рождаются третий и последующий ребенок, оплатить 450 тысяч рублей из ипотечного кредита семьи: совместно с материнским капиталом сумма достигнет почти один миллион рублей;

разработать удобные и доступные проекты для поддержки индивидуального строительства;

установить предел роста налога на землю для жилых участков.

Россия должна добиться возобновления естественного прироста населения в 2023–2024 годах, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.

Борьба с бедностью

Решение демографических проблем, рост продолжительности жизни, снижение смертности прямо связаны с преодолением бедности, отметил президент.

По словам Путина, около 19 миллионов россиян сейчас находятся за чертой бедности.

"Среди тех, кто чаще всего сталкивается с бедностью, – многодетные, неполные семьи, семьи, где есть инвалиды, а также одинокие пенсионеры и люди, которые не могут найти достойную работу, хорошо оплачиваемую работу, потому что её просто нет или им не хватает квалификации", — сказал Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

Президент РФ Владимир Путин попросил Банк России и правоохранительные органы навести порядок на рынке микрокредитования, чтобы защитить людей от мошенничества и вымогательства со стороны недобросовестных кредиторов.

В решении проблем бедности, развитии системы социальной поддержки важно дойти до каждой нуждающейся семьи, разобраться в ее проблеме, подчеркнул он.

"Ни в коем случае нельзя отказывать в помощи только потому, что жизненные обстоятельства человека немного где-то или как-то не вписываются в формальные критерии наших программ", — отметил президент.

Здравоохранение

Президент подчеркнул, что до конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех без исключения населенных пунктах России, для всех граждан, где бы они ни жили.

© AFP 2018 / YURI KADOBNOV Путин обозначил приоритеты российской внешней политики

Владимир Путин заявил, что нужно включить в общую цифровую сеть организацию медико-социальной экспертизы, чтобы освободить от очередей и собирания справок пожилых людей, инвалидов и семьи с детьми. А также в течение трех лет отладить электронное взаимодействие между медицинскими учреждениями, аптеками и врачами.

Российский лидер отметил, что необходимо утвердить в этом году высокие стандарты "Бережливых поликлиник", принять правила их аттестации.

Президент поручил создать два детских реабилитационных центра мирового уровня, и в корне изменить систему помощи людям, нуждающимся в долговременном уходе и в стационаре, и дома.

Отдельное внимание было уделено необходимости завершить работу над законопроектом о паллиативной помощи.

Экономика

В сфере экономики для достижения высоких темпов роста и решения системных проблем, были выделены четыре приоритета:

опережающий темп роста производительности труда, увеличение несырьевого экспорта более чем в 1,5 раза за шесть лет;

улучшение делового климата, чтобы никто не убегал в другие юрисдикции за границу, чтобы все было надежно и работало как часы;

снятие инфраструктурных ограничений для раскрытия потенциала регионов России;

подготовка кадров.

Наука

Масштабная программа национального уровня должна быть запущена в области искусственного интеллекта, заявил Владимир Путин.

"Сейчас нам предстоит осуществить новые амбициозные научно-технологические программы. Уже подписан указ о генетических исследованиях. Такую же масштабную программу национального уровня предлагаю запустить и в области искусственного интеллекта", — сказал Путин.

По его словам, к середине следующего десятилетия Россия должна войти в число лидеров по этим научным технологическим направлениям, которые "безусловно, будут определять будущее всего мира и будущее России".

"Нам необходимы специалисты, способные работать на передовых производствах, создавать и использовать прорывные технические решения. Для этого нужно обеспечить широкое внедрение обновленных учебных программ на всех уровнях профессионального образования, организовать подготовку кадров для тех отраслей, которые еще только формируются", - отметил Владимир Путин.

Президент поручил "Роскосмосу" и правительству Москвы сформировать Национальный космический центр.

Экология

Путин отметил, что в России необходимо сформировать цивилизованную и безопасную систему обращения с отходами, их переработки и утилизации.

"Нужно навести порядок в этой сфере, избавиться от "мутных" структур, которые не несут никакой ответственности, а только получают сверхприбыли, сваливая мусор где и как придется", — заявил президент.

Российское вооружение

Уже весной этого года будет спущена на воду первая подлодка — носитель "Посейдона".

Кроме того, ВМФ РФ на 2-3 года раньше срока будут переданы 7 новых подлодок. В ближайшее время для ВМФ РФ будут заложены пять кораблей дальней морской зоны, еще 16 кораблей такого класса пополнят флот до 2027 года.

Президент сообщил о новейшей морской гиперзвуковой ракете "Циркон", которая будет иметь скорость более девять махов, дальность поражения — более одной тысячи километров.

"Работа над ней идет успешно и в запланированные сроки, безусловно, будет завершена. Гиперзвуковая ракета "Циркон" способна поражать как морские, так и наземные цели", — сказал Путин.

Он уточнил, что снаряд планируется применять на морских носителях — серийных подводных и надводных кораблях и подводных лодках, в том числе произведенных и строящихся под высокоточные ракеты "Калибр".

Глава государства раз в год обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.