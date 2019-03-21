Число жертв при крушении парома в Ираке возросло до 71

СУХУМ, 21 мар - Sptutnik. Число погибших в результате крушения парома в иракском Мосуле увеличилось до 71, сообщает РИА новости со ссылкой на заявление представителя министерства внутренних дел Ирака Саада Маана.

"Число спасенных к настоящему моменту достигло 55 человек, из них 19 детей, 71 человек погиб, среди них - мужчины, женщины, дети", - говорится в заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Туристический паром перевернулся в реке Тигр рядом с районом аль-Габат в Мосуле. По предварительным данным, причиной крушения парома стал перегруз и повышение уровня воды в реке.