После прочтения удалить: у Telegram появилась новая функция

Функция, при которой пользователь мог удалить свои сообщения в течение двух дней после отправки, была введена еще в 2017 году. Но сервис на этом не остановился.

СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Telegram позволил пользователям удалять сообщения, даже отправленные собеседником, и без временных ограничений, об этом сообщается в блоге сервиса.

После нововведения пользователи могут удалять и свои сообщения, и сообщения собеседников в течение неограниченного срока. Также можно удалить личную переписку целиком для обоих пользователей.

"Не имеет значения, кто отправил сообщение и когда — вы полностью контролируете его. Вы даже можете стереть весь разговор с обеих сторон, если хотите", — написал создатель и глава Telegram Павел Дуров.

Сервис анонсировал еще несколько удобных функций. Теперь пользователь в настройках конфиденциальности может отключить переход на свой профиль по имени при пересылке сообщений. Также можно отключить отображение аватарок профиля в Telegram.