Свободно: Forbes назвал самых богатых российских холостяков

В глобальном рейтинге самых богатых людей по версии Forbes в этом году оказалось 98 миллиардеров из России.

СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Список самых богатых холостяков из России, входящих в глобальный рейтинг Forbes, возглавил Михаил Фридман, основатель холдинга LetterOne и "Альфа-Групп", об этом сообщается на сайте Forbes.

© AFP 2019 / FRANCOIS GUILLOT Звездные детки и держатели миллиардов в списке богачей по версии Forbes 10

Состояние Фридмана оценивается в 15 миллиардов долларов, бизнесмену 54 года, он разведен и имеет четверых детей. Ранее он впервые стал самым богатым лондонцем.

Второе место в рейтинге занимает Роман Абрамович, владелец состояния в 12,4 миллиарда долларов. Абрамович разведен, у него семеро детей. В мае 2018 года Абрамович получил гражданство Израиля и стал таким образом самым богатым человеком этой страны.

Тройку лидеров замыкает Михаил Прохоров, который никогда не был официально женат. Михаил владеет 9,8 миллиардами долларов.

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Всего в список вошли 15 человек, помимо перечисленных, в нем оказались Дмитрий Рыболовлев, президент футбольного клуба "Монако"; Петр Авен; Сергей Попов; Олег Дерипаска, чье состояние составляет 3,6 миллиарда долларов; Дмитрий Каменщик; основатель и владелец Telegram Павел Дуров; Аркадий Ротенберг; Александр Мамут; Александр Светаков; Олег Бойко; Сергей Гордеев; Василий Анисимов.