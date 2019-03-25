Генсек НАТО призвал Россию отозвать признание Абхазии и Южной Осетии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг находится с визитом в Тбилиси в связи с совместными учениями альянса и Грузии.

СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии, подчеркнув, что альянс поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии в рамках признанных международных границ, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Стрингер Совбез Абхазии оценил угрозы от сближения НАТО и ВМС Грузии в Черном море

Столтенберг выразил уверенность, что Грузия достигла большого успеха на пути интеграции с НАТО, и она обязательно станет в итоге членом альянса, не уточнив ни сроков вступления, ни того, сможет ли она сделать это без Абхазии и Южной Осетии.

"Грузия – особенный партер НАТО. В прошлом году мы вновь подтвердили, что решение Бухарестского саммита 2008 года остается в силе и Грузия обязательно станет членом НАТО. Ваша страна не является членом НАТО, но имеет самый масштабный вклад в нашем деле. Проходящие совместные учения подтверждают, что у нас очень сильное сотрудничество и Грузия достигла успехов с точки зрения осуществления реформ", - заявил генсек альянса.

Столтенберг в ходе своего визита также обсудил с грузинскими властями возможности наращивания сотрудничества по поддержке Грузии в Черном море.

"Мы разделяем ваши озабоченности относительного российского военного усиления в регионе Черного моря. Именно поэтому мы усиливаем наше сотрудничество, в том числе в сфере морских сил. Мы предоставляем подготовку грузинской береговой охране, и в ходе сегодняшней встречи мы обсудили, что можем сделать еще для усиления нашего сотрудничества", - сказал Столтенберг", - добавил представитель НАТО.

Сроки пребывания кораблей НАТО в Черном море увеличились до 120 дней>>

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия крайне негативно отнеслась бы к расширению НАТО за счет Грузии и Украины, альянс может работать с этими странами и без принятия их в свои ряды.

© Фото : из архива Олега Глазунова Глазунов об учениях НАТО: на границах России создается дуга нестабильности

Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы "Партнерство ради мира". После "революции роз" 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите НАТО было подтверждено, что Грузия в будущем может стать членом альянса при условии соответствия его стандартам. В ходе саммита НАТО в Уэльсе, который прошел 4-5 сентября 2014 года, был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе.

Абхазия: победить войну>>

Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и переговоров Карасина и спецпредставителя премьер-министра Грузии Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.