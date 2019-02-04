Сроки пребывания кораблей НАТО в Черном море увеличились до 120 дней

НАТО рассматривает пути сотрудничества не только с Украиной, но и с Грузией, чтобы улучшить их возможности в Черном море, заявила замгенсека альянса Роуз Гетемюллер.

СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Срок присутствия военных кораблей в Черном море увеличился с 80 до 120 дней в 2017-2018 годах, сообщает РИА Новости.

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По мнению заместителя генсека НАТО Роуз Гетемюллер, масштаб военного присутствия альянса в Черноморском регионе достаточен.

В то же время НАТО рассматривает "пути продолжения работы с нашими партнерами - не только с Украиной, но также и Грузией, чтобы улучшить их возможности в этом морском регионе".

Проведение совместных учений - важная часть этой политики, заявила Гетемюллер.

Ранее сообщалось, что НАТО и Грузия заявили о намерениях усилить сотрудничество в Черном море. В частности, стороны анонсировали совместные учения, которые пройдут в марте в Грузии.

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Секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухамед Килба указал на то, что наращивание сотрудничества НАТО и военно-морских сил Грузии представляет угрозу не только для Абхазии, но и для сопредельных государств.