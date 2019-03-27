Спецслужбы России получат доступ к устройствам "интернета вещей"

Уже ставшие привычными для многих умные часы, фитнес-трекеры, электронные ювелирные изделия, велосипеды со встроенной GPS-навигацией, - не просто удобные гаджеты, это устройства "интернета вещей".

СУХУМ, 27 мар - Sputnik. Минкомсвязь России планирует одобрить концепцию развития интернета вещей (IoT) в России, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на "Коммерсант".

Речь идет об устройствах, которые уже успели войти в обиход многих пользователей, такие как умные часы, фитнес-трекеры, электронные ювелирные изделия, велосипеды со встроенной GPS-навигацией.

Согласно проекту, правоохранительные органы смогут получить доступ к данным сервисов, работающих в этом секторе, для оперативно-разыскной деятельности. Предполагается также, подключить к сетям IoT системы средств оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) и внести изменения в российский закон "О связи".

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Концепция предусматривает, что для защиты на территории России интернета вещей создадут замкнутую сеть с помощью реестра индентификаторов устройств. Применение устройств без идентификаторов в России должно быть ограничено, а для услуг в сфере IoT предлагается ввести и выдавать отдельную лицензию.

По мнению разработчиков, сети IoT уязвимы, а их устройства не только собирают данные, но и управляют процессами в экономике.

Проект также предусматривает поддержку отечественных производителей оборудования и разработчиков интернета вещей. Предлагается дать им преимущества при закупках и ограничить ввоз и использование иностранного оборудования.

27 марта концепция будет обсуждаться на совещании с ФСБ и профильным центром компетенций, а 28 марта заключительную версию направят всем участникам, сообщили изданию в Минкомсвязи. К концу года в документ могут внести дополнения, касающиеся транспортной телематики и, возможно, других сфер.

Устройства, попадающие в категорию "интернет вещей" оснащены встроенными технологиями, которые позволяют взаимодействовать друг с другом или внешней средой.