Лавров: война в Сирии не закончена

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Сирия на 100% освобождена от террористов ИГ*.

СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии продолжается и важно окончательно устранить очаги терроризма, передает РИА Новости.

"Нет, война не закончена. Нам важно окончательно устранить очаги терроризма. Один очень тревожный – это Идлиб, где остаются несколько тысяч террористов, в том числе выходцев с постсоветского пространства, включая Российскую Федерацию", - сказал Лавров.

По его мнению, второй очаг активного сопротивления находится на восточном берегу Евфрата, где располагаются около тысячи террористов в заключении под присмотром курдов, "которые сотрудничают с американцами".

Лавров подчеркнул, что большинство террористов на восточном берегу Евфрата – граждане западной Европы, которые там натурализовались в свое время.

"Очень тревожит, что страны их гражданства не хотят их забирать, планируют лишать гражданства, а американцы заявили о том, что, если этих людей не заберут, они их просто отпустят. То есть сотрудничество по терроризму, к сожалению, не является всеохватывающим", - резюмировал Лавров.

Незаконные вооруженные бандформирования и боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* ежедневно нарушают режим прекращения огня и дестабилизируют ситуацию в демилитаризованной зоне в Идлибе.

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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России.