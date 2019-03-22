Иракская газета: главарь ИГ* потолстел, перекрасил бороду и пытается вырваться из Сирии

Ранее курдские СМИ сообщили об освобождении Багуза - последней удерживаемой ИГ* деревни на юго-востоке Сирии, однако позже в SDF опровергли эти данные, а представитель действующей на севере Сирии международной коалиции сообщил, что сражения в этом районе продолжаются.

СУХУМ, 22 мар – Sputnik. Источник в иракских органах безопасности рассказал, что главарь террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади изменил внешность и сделал несколько безуспешных попыток бежать из Сирии в Ирак, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Al-Araby al-Jadeed.

На территории "последнего оплота ИГ*" в сирийском Багузе его давно нет, отметил источник газеты в иракских органах безопасности.

"Аль-Багдади не в Багузе, однако он приезжал туда несколько раз до начала операции SDF по взятию города", - сказал источник. "Согласно информации органов безопасности (Ирака – ред.), он находится в другом районе Сирии, откуда несколько раз пытался бежать в Ирак, однако авиация международной коалиции и действующие в приграничной зоне силы иракского народного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" заставили его остановиться", - отметил он.

По информации источника, аль-Багдади "перемещается преимущественно в обычных гражданских автомобилях или такси". В последние месяцы лидер ИГ* отказался от сопровождения автоколонн, а его охранники "носят афганскую одежду, отличающуюся от униформы ИГ*", подчеркнул источник.

Более того, аль-Багдади поработал над внешностью, укоротив бороду и покрасив ее в рыжий цвет, он сильно поправился из-за малоподвижного образа жизни в течение последних двух лет, резюмировал источник.

Информация о возможной ликвидации аль-Багдади многократно поступала в последние годы, но подтверждена не была ни разу. В августе 2018 года телеканал al-Sumaria со ссылкой на источник в разведке Ирака сообщил, что аль-Багдади прикован к постели после тяжелого ранения и фактически не отстранен от управления группировкой.

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