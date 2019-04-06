От Каира до Москвы: названы самые дешевые города в мире для однодневного путешествия

Онлайн-сервис Rumbo составил рейтинг самых дешевых направлений для путешествий продолжительностью в один день.

СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Самыми бюджетными направлениями для однодневных туристических поездок названы Каир, Мехико и Анталья сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-сервис Rumbo.

Рейтинг самых дешевых направлений для путешествий продолжительностью в один день составлялся с учетом на расходы на проживание, транспорт, питание и развлечение - экскурсии, входные билеты в музеи, парки.

Столица Египта Каир занял первое место в списке. Все перечисленные расходы за один день пребывания в этом городе могут уложиться в 48 евро (это 3500 рублей).

Стандартные туристические расходы в Мехико обойдутся в 72 евро (5300 рублей). В Анталье, которая на третьем месте рейтинга, провести день отпуска можно за 75 евро (5500 рублей).

Мало красной икры на завтрак: куда ехать по системе "все включено">>

Также в списке двадцати самых бюджетных направлений оказались Буэнос-Айрес, Мумбаи, Куала-Лумпур, Рига, Паттайя, Бали и Москва.