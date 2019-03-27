Мало красной икры на завтрак: куда ехать по системе "все включено"

СУХУМ, 27 мар — Sputnik. Практически в любой популярной у туристов стране можно найти отели с системой "все включено". Чем отличается All Inclusive в Турции и Тунисе, почему не стоит переплачивать за него в Болгарии и без чего поклонникам питания без ограничений придется обойтись в ОАЭ — в материале Светланы Баевой для РИА Новости.

Отели переполнены, рынки пустуют

Туристические власти Турции недовольны: поток приезжающих в страну растет, но, как сетует губернатор Антальи Мунир Каралоглу, "загружая отели, до сих пор не удалось загрузить улицы и рынки".

Море, солнце, завтрак, обед и ужин, закуски и напитки, в том числе спиртные, — в постоянном доступе, и многие гости просто не понимают, зачем им покидать территорию отеля. Тем более что она зачастую огромная, а еще есть анимация и специальные вечерние программы.

"Предлагается и система "все включено ультра" с дополнительным спиртным более высокого качества и — в некоторых случаях — свежевыжатыми соками", — рассказывает Дарья Торопова, начальник клиентского отдела онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru.

Многим путешественникам такой формат отдыха нравится. Сервис OneTwoTrip провел опрос, как изменится отношение россиян к отдыху в Турции, если там отменят систему "все включено". Каждый пятый признался, что тогда он выберет для отдыха другую страну. А на вопрос, посещали ли вы во время поездки кафе и рестораны за пределами отеля, 78 процентов респондентов ответили отрицательно.

Похожие схемы работают в Египте и Тунисе. Но, например, в Тунисе меньше развлечений внутри отеля. Страна славится талассотерапией, и в некоторых отелях такие услуги входят в систему all inclusive. Правда, по словам экспертов сервиса Ostrovok.ru, в Тунисе не так много отелей, которые, как в Турции, предоставляют круглосуточный сервис, ежедневную анимацию для детей и прочие услуги, к которым привыкли российские туристы.

Ассортимент наполовину скромнее

Отели в европейских странах тоже предлагают отдых по системе "все включено". По перечню услуг наиболее близки к турецкому варианту крупные отели Кипра, Греции и Болгарии, ориентированные на семейный отдых с детьми. Правда, разнообразие блюд и их количество не так впечатляют.

"Иной поход к предложению алкоголя. В Европе, скорее всего, это будет только пиво и вино, — рассказывает Инна Поом, директор сети турагентств. — Питание — шведский стол, а не a la cart. Если говорить об отелях одинакового уровня, то в этих странах ассортимент может быть на 50 процентов скромнее, уточняет эксперт.

"Если вы едете с маленькими детьми и собираетесь все время проводить в отеле или на пляже, то лучше брать "все включено", чтобы всегда иметь под рукой напитки и фрукты", — советует Дарья Торопова. Но если туристы отправляются в отпуск без детей или планируют посещать экскурсии, то нет смысла переплачивать за all inclusive, считает она.

Болгария — это не Турция

"В Греции и на Кипре гостям отелей с системой "все включено" обычно предлагается шведский стол, в гостиницах категорий четыре и пять звезд для пос

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тояльцев может работать круглосуточный бар, снеки бесплатны, а по вечерам отдыхающих, скорее всего, ждет короткая анимационная программа", — объясняет Ирина Рябовол, представитель международного туристического метапоиска Momondo.ru.

CC0 Болгария

"Я пару раз была в Болгарии в отелях разного уровня, в том числе и там, где есть all inclusive, — рассказывает Александра Чернышева из Мытищ. — Еда вкусная, даже соки свежевыжатые были на завтрак, но ничто не впечатлило". Больше, чем в отеле, ей понравилось питаться в ресторанчиках Несебра. "Там прекрасно все: от ведерка свежевыловленных мидий до острых печеных перцев с соусом из йогурта и чеснока. Цены не напрягали". Александра считает, что в Болгарии нет особой необходимости платить за all inclusive.

По словам Ирины Рябовол, болгарский вариант "все включено" — это чаще всего только трехразовое питание, различные снеки и алкоголь местного производства. Наличие других развлечений зависит от категории отеля.

В Испании придется меньше пить

В Испании и Италии, по словам экспертов, система "все включено" распространена главным образом в крупных клубных отелях.

В Италии такие гостиницы расположены в основном на Сардинии и Сицилии — и они довольно дорогие. А еще эти отели обычно находятся "далеко от цивилизации", пишут туристы на сайте отзывов. Хотя, как правило, у них большая территория, и есть все для прекрасного отдыха.

"Все включено" на Апеннинском полуострове стандартно: еда, напитки, возможность бесплатно пользоваться оборудованным пляжем, иногда — анимация и спортивные занятия. Но, например, предложение по напиткам может ограничиться бутылкой вина и воды за ужином. А чаще всего отели работают по системе FB (полный пансион) с трехразовым питанием. За обедом или ужином обслуживание туриста проходит по меню, из которого можно заказать несколько блюд на выбор.

В Испании большинство отелей с системой "все включено" — на курортах Майорки и Коста-Дорады. "Разнообразие шведского стола — почти как в Турции, но с нотами местного колорита, — рассказывает представитель крупного туроператора. — Туристам предлагают овощи и фрукты, богат выбор рыбных, мясных блюд и десертов. Все напитки местного производства — бесплатные".

CC0 Испания

Но на Балеарских островах планируют серьезно ограничить алкоголь в системе all inclusive. По мнению местных властей, именно доступное спиртное — основная причина антиобщественного поведения туристов.

Правда, тем, кто собрался посетить Майорку, Менорку, Ибицу и Форментеру в ближайшее время, волноваться не стоит: в этом году еще будут действовать старые правила.

Впрочем, в Италии и Испании большинство туристов много времени проводят на экскурсиях и чаще всего выбирают питание вне отелей.

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Кошерное меню

В Израиле отели all inclusive есть, но местные власти не планируют развивать именно такой вид питания.

В некоторых гостиницах с системой "все включено" предлагают только кошерные блюда, то есть на завтраке может не быть мясных блюд, а, например, в обед или на ужин — молочных. Но в хороших отелях меню разнообразно, в том числе есть и национальные блюда: хумус, фалафель, шакшука.

Стоит ли, отправляясь в Израиль, брать путевку в отель, работающий по системе "все включено", — вопрос непростой, считают эксперты.

Приготовление еды там — национальный вид спорта. Ресторанов, кафе, например в Эйлате, Тель-Авиве, — множество. Но это дорогая страна, нужно быть готовым к значительно более высоким, чем в России, ценам, и, возможно, выгоднее заплатить за проживание с питанием.

"Мы отдыхали в одном из немногочисленных отелей на Мертвом море, там лучше покупать путевку по системе "все включено", — рассказал Игорь Наумов из Балашихи. — В гостиницах питание — шведский стол, а за пределами отеля поесть особо негде. Эйн Бокек — городок маленький, да и не хочется в жару тратить время на поиски кафе".

Спиртное под запретом

В некоторых эмиратах ОАЭ выбор отеля, работающего по системе "все включено", совершенно оправдан. "Например, в Фуджейре за пределами гостиницы просто нечего делать, и там all inclusive — естественный выбор", — поясняют эксперты.

В Объединенных Арабских Эмиратах в одном отеле можно встретить несколько систем all inclusive. "Все включено лайт" предусматривает, что алкоголь туристы должны покупать. All inclusive со спиртным в этом же отеле стоит значительно дороже

При этом в Эмиратах есть гостиницы, где алкоголь туристам не предлагают вовсе. Так, в Шардже строго запрещено употреблять спиртное, на территории отелей его просто не продают, предупреждают эксперты.

Нет единого стандарта

В России система "все включено" только начинает развиваться. По словам директора крупной туроператорской компании Сергея Ромашкина, в Краснодарском крае только десять процентов гостиниц работают на all inclusive.

Но, как сообщили РИА Новости в Министерстве курортов Краснодарского края, регион намерен продвигать форматы "все включено" и "все включено ультра" — они востребованы отдыхающими с детьми.

"Единого стандарта этих систем пока нет, — уточняет Сергей Ромашкин. — Если гостиница экономит, стол выглядит довольно бедно, а если нет — ассортимент ничем не уступает Турции".

Главное, по словам эксперта, — читать отзывы и смотреть фотографии туристов. "Я как-то прочитал претензию одной туристки, — рассказывает Сергей, — она пожаловалась, что на завтраке в отеле было мало красной икры".