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Российский омбудсмен сообщила об улучшении состояния здоровья Вышинского

© Sputnik /
Новости
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Руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, который ранее жаловался на проблемы с сердцем, стало лучше, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Самочувствие арестованного руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского улучшилось, сообщила РИА Новости Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По ее словам, вместе с Красным Крестом они внимательно следят за самочувствием журналиста.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Подольском районном суде Киева. 4 апреля 2019
© Sputnik
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Ранее Вышинский жаловался на проблемы с сердцем.

В российском МИДе в среду 10 апреля заявили, что Москва внимательно следит за ходом судебного процесса по делу журналиста.

В конце марта суд продлил арест Вышинского до 24 мая.

Дело Кирилла Вышинского

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.
Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной и подчеркнул, что журналиста арестовали за его прямую профессиональную деятельность. Обеспокоенность выражал и генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал украинские власти поддержать ценности свободы выражения мнений и немедленно освободить Вышинского.

Теги:
Татьяна Москалькова, Украина, Россия, Вышинский


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