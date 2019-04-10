Российский омбудсмен сообщила об улучшении состояния здоровья Вышинского

СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Самочувствие арестованного руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского улучшилось, сообщила РИА Новости Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
По ее словам, вместе с Красным Крестом они внимательно следят за самочувствием журналиста.
Ранее Вышинский жаловался на проблемы с сердцем.
В российском МИДе в среду 10 апреля заявили, что Москва внимательно следит за ходом судебного процесса по делу журналиста.
В конце марта суд продлил арест Вышинского до 24 мая.
Дело Кирилла Вышинского
Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.
Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.
Путин назвал ситуацию беспрецедентной и подчеркнул, что журналиста арестовали за его прямую профессиональную деятельность. Обеспокоенность выражал и генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал украинские власти поддержать ценности свободы выражения мнений и немедленно освободить Вышинского.