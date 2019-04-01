Вышинский проголосовал на выборах президента Украины

СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский проголосовал на президентских выборах на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Андрея Доманского.

"За кого голосовал Кирилл, я не знаю. Я не был у него после выборов, что связано с тем, что я приехал сюда, в Брюссель. Я знаю, что ему удалось проголосовать", — сказал собеседник агентства.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

© Sputnik / Стрингер Вышинский пожелал проголосовать на выборах президента Украины в СИЗО

Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста.

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Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.