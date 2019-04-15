Крыша собора Нотр-Дам-де-Пари полностью обрушилась

Крупный пожар в соборе Парижской Богоматери начался около 18:50 в понедельник 15 апреля.

СУХУМ, 15 апр - Sputnik. Крыша собора Парижской Богоматери полностью обрушилась, перед этим обрушились часы, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

Канал BFMTV сообщил, что несущая конструкция собора объята пламенем.

Ранее сообщалось, что шпиль собора обрушился. Видео обрушения.

And down goes the Notre Dame spire. This is truly unbelievable.

(h/t @H_Miser) pic.twitter.com/8HrQ7iAA8J — Omar Jimenez (@OmarJimenezCNN) 15 апреля 2019 г.

В настоящее время часть собора закрыта лесами, там шли реставрационные работы. Как сообщают французские СМИ со ссылкой на пожарных, возгорание может быть потенциально связано со строительными работами.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил в Twitter сожаление в связи с пожаром. Он отложил телевизионное обращение по итогам национальных дебатов.