03:03 16 Апреля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.25
  • EUR72.70
Поиск
Горящий собор Парижской Богоматери

Крыша собора Нотр-Дам-де-Пари полностью обрушилась

© REUTERS /
Новости
Получить короткую ссылку
1154 0 0

Крупный пожар в соборе Парижской Богоматери начался около 18:50 в понедельник 15 апреля.

СУХУМ, 15 апр - Sputnik. Крыша собора Парижской Богоматери полностью обрушилась, перед этим обрушились часы, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

Канал BFMTV сообщил, что несущая конструкция собора объята пламенем.

Ранее сообщалось, что шпиль собора обрушился. Видео обрушения.

В настоящее время часть собора закрыта лесами, там шли реставрационные работы. Как сообщают французские СМИ со ссылкой на пожарных, возгорание может быть потенциально связано со строительными работами.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил в Twitter сожаление в связи с пожаром. Он отложил телевизионное обращение по итогам национальных дебатов.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева
Концерт вместо дебатов: Порошенко не дождался Зеленского на дебаты
Генно-модифицированные продукты: как распознать

Соцсети

Sputnikabkhazia