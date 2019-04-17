Мосгорсуд признал законным арест Кокорина и Мамаева

Мосгорсуд оставил без изменения постановление Пресненского районного суда о продлении срока содержания под стражей Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого.

СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Московский городской суд отклонил апелляцию на продление ареста футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Алексей Куденко Дело Кокорина и Мамаева поступило в суд

Фигурантов дела не доставляли в суд для рассмотрения жалоб — все четверо выступали по видеосвязи из СИЗО.

"Из показаний всех свидетелей ясно, что действия, которые инкриминированы, не носят осмысленный и определенный характер. Они возникли в результате оскорблений. В первом случае было ругательное слово, во втором – матерное. Вчера мы посмотрели видео: никаких хулиганских действий в кафе "Кофемания" вообще нет. Ребята просто посидели, это даже пьянкой назвать нельзя. Суд очень формально подошел к решению", - сказал адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов.

По словам адвоката Мамаева Игоря Бушманова, в деле имеет место волокита.

"Фигуранты являются действующими спортсменами. У Мамаева 31 декабря истекает контракт, и в случае его неисполнения предполагается крупный штраф. Это своеобразный залог, который не позволит ему скрыться. Считаю, это искусственно созданное обвинение. Все доводы базируются на предположениях и на личной оценке", - отметил Бушманов.

Ранее Пресненский суд Москвы продлил до 25 сентября срок содержания под стражей Кокорину и Мамаеву. К нынешнему дню спортсмены и два их друга провели в СИЗО без малого полгода. Защита в очередной раз просила отпустить их из изолятора под подписку о невыезде или домашний арест. В настоящий момент в Пресненском суде Москвы проходит рассмотрение дела по существу. Всего будут допрошены 45 свидетелей.

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В начале октября прошлого года нападающий "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий стали участниками двух конфликтов в центре столицы.

По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.