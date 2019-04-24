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Путин объяснил свой указ об упрощении выдачи гражданства жителям ДНР и ЛНР

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Российский лидер подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины в среду 24 апреля.

СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Президент России Владимир Путин считает "тонким" вопрос получения российского гражданства иностранцами, пишет РИА Новости.

"Что касается получения гражданства, это тонкий вопрос. Я сторонник того, чтобы максимально упрощать эти процедуры, но мы не можем не относиться с должным вниманием к требованиям безопасности, к другим вопросам", - сказал Путин на встрече с членами Совета законодателей.

Паспорт
© Sputnik / Григорий Сысоев
Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями Донбасса

По его словам, упрощение процедуры получения гражданства России целесообразно по многим показателям, и по моральным, и по политическим и даже экономическим, но делать это нужно аккуратно.

При этом Путин отметил, что у России нет никакого желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с правами в Донбассе переходит границы.

"У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории вот этих Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав - это уже переходит границы с точки зрения прав человека. Они не могут передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности и реализовать свои элементарные права. Это вопрос чисто гуманитарного характера", - сказал Путин.

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Ранее в среду Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины, соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля.



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