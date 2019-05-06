Минтранс России не нашел оснований приостанавливать полеты SSJ100

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета, после чего загорелись двигатели. Погиб 41 человек.

СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Оснований для приостановки полетов Sukhoi Superjet 100 после катастрофы в аэропорту Шереметьево нет, заявил журналистам министр транспорта России Евгений Дитрих, сообщает РИА Новости.

© РИА Новости . Авиакатастрофа в Шереметьево: съемка очевидца

"Нет оснований", - сказал Дитрих, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава минтранса также подтвердил, что бортпроводник "Аэрофлота" Максим Моисеев погиб в катастрофе SSJ в Шереметьево, его семье выплатят пять миллионов рублей.

"...И третий тип выплаты - это, собственно, выплата авиакомпании, в ближайшее время на совете директоров "Аэрофлота" мы рассмотрим проект решения об осуществлении таких выплат. Предварительно, предложение по выплате семьям погибших, включая погибшего бортпроводника, в объеме по пять миллионов рублей", - сказал он.

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Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.

По последним данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек. Старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская заявила, что из 78 человек выжили 37: четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира.