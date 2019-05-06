Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями

Королева Великобритании Елизавета Вторая стала прабабушкой в восьмой раз.

СУХУМ, 6 мая - Sputnik. У британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл родился сын, об этом супружеская чета сообщила в совместном Instagram.

"Это мальчик! Их Королевские Высочества герцог и герцогиня Сассекские счастливы объявить о рождении у них ребенка", - говорится в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 6 Май 2019 в 6:37 PDT

Имя мальчика будет объявлено спустя некоторое время. Его первые фотографии мир увидит через несколько дней, когда принц Гарри и Меган пригласят фотографов в Виндзорский парк. Ребенок занял седьмое место в линии престолонаследия: после деда принца Чарльза, дяди принца Уильяма, троих детей принца Уильяма и, наконец, после своего отца принца Гарри.

Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри – самый популярный среди британцев член королевской семьи - женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.

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В день свадьбы бабушка жениха королева Елизавета Вторая пожаловала молодым титулы герцога и герцогини Сассекских. В середине октября Кенсингтонский дворец официально объявил, что супружеская чета ждет ребенка.