Свадьба года: традиции и реальность британской королевской семьи

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Королевская свадьба вызывает огромный интерес мировой общественности. Представители королевской семьи чтят традиции, которые соблюдаются на протяжении многих десятилетий. Однако, некоторые традиции претерпевают изменения.

Заручиться согласием бабушки

Принц Гарри является младшим сыном принца Уэльского Чарльза и внуком королевы Великобритании Елизаветы II. В очереди престолонаследия он занимает шестую строчку – после отца, старшего брата принца Уильяма и его троих детей.

© REUTERS / Mark Blinch Королева одобрила: принц Гарри помолвлен

В соответствии с Актом о королевских браках 1772 года, члены королевской семьи должны были заручиться письменным согласием правящего монарха на бракосочетание.

В 2013 году это правило было отменено. Согласно Закону о престолонаследии (2013), только первые шесть наследников престола должны получать разрешение правящего монарха на вступление в брак. Если брак состоится вопреки отказу, член королевской семьи лишается права претендовать на трон.

Бабушка принца Гарри Елизавета II дала официальное согласие на свадьбу "любимого внука".

"Я объявляю мое согласие на заключение брака между моим в высшей степени любимым внуком принцем Генри Чарльзом Альбертом Дэвидом и Рейчел Меган Маркл", — говорится в документе, который обнародовал Букингемский дворец.

Кто они — жених и невеста

33-летний принц Гарри, скорее всего, никогда не станет королем, и этот факт значительно облегчил ему вступление в брак: профессия Маркл, ее иностранное гражданство, смешанное этническое происхождение и тот факт, что она однажды уже была замужем, могли бы стать создать сложности, будь Гарри наследником престола.

Гарри – один из самых популярных у британцев членов королевский семьи, он известен своим остроумием и "неформальностью", в прошлом с его именем было связано несколько скандалов, однако в последние годы, во многом благодаря военной службе, принц остепенился и не раз говорил о своем желании обзавестись семьей и иметь детей.

Маркл 36 лет, она уроженка Калифорнии и известна, главным образом, по роли в сериале "Форс-мажоры" (Suits). Родители Меган Маркл развелись, когда ей было шесть лет, и давние семейные распри на фоне предстоящей свадьбы не раз становились достоянием таблоидных изданий.

Согласно Акту о престолонаследии 1701 года, членам королевской семьи были разрешены браки только с представителями англиканской веры (монарх является главой Англиканской церкви). После изменения правил престолонаследия в 2013 году будущим монархам разрешили вступать в брак с католиками.

От объявления о помолвке до алтаря

Процесс, который должен привести влюбленных к алтарю, начинается с объявления о помолвке. Будущие супруги проводят пресс-конференцию и дают совместное интервью, где рассказывают о себе.

Традиционно обряд венчания на королевских свадьбах совершает самый старший епископ церкви в Англии Архиепископ Кентерберийский.

Жених и невеста дают друг другу обеты из Книги общих молитв 1662 года.

Во время свадебной церемонии члены королевской семьи должны находиться с правой стороны, если жених не имеет королевских кровей, то с левой.

Церемония проводится в первой половине дня. На нее приглашают членов королевской семьи, друзей молодоженов, лидеров других стран, представителей церкви и известных деятелей культуры. Традиционно во время церемонии исполняется государственный гимн Великобритании "Боже храни Короля/Королеву" (God Save the King/Queen).

Вечер и ночь накануне свадьбы жених и невеста, в соответствии с традицией, провели порознь – в роскошных гостиницах в окрестностях Виндзора. Компанию принцу Гарри в последний день холостой жизни составил старший брат принц Уильям, на свадьбе он будет исполнять обязанности шафера, отдав тем самым "долг" принцу Гарри, который сыграл эту почетную роль в 2011 году, на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Меган Маркл вечер накануне свадьбы провела со своей матерью Дорией Рэгланд, которую днем представила королеве Елизавете II. Вместе с матерью невеста приедет в субботу в часовню святого Георгия, где архиепископу Кентерберийскому предстоит провозгласить ее женой принца Гарри. В тот момент, когда Меган выйдет из машины у церкви, откроется одна из главных интриг дня, и весь мир увидит платье невесты. Кенсингтонский дворец обещает сразу же обнародовать подробности: кто дизайнер платья, в какой технике оно выполнено и многие другие.

К алтарю Маркл поведет ее будущий свекор принц Уэльский Чарльз, так как за два дня до свадьбы стало известно, что отец невесты Томас Маркл по состоянию здоровья не сможет прилететь из Мексики в Великобританию.

Венчание начнется в 12 часов дня (14:00 мск), однако гости начнут собираться задолго до этого. В церкви будут присутствовать 600 человек, и все они приглашены затем на свадебный прием в знаменитом зале святого Георгия Виндзорского замка. После венчания молодожены проедут в открытом ландо по Виндзору, откуда уже отправятся на прием.

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После церемонии свадебная процессия по традиции проезжает по улицам Виндзора. Молодожены едут в запряженной лошадьми карете, за ними следуют другие члены семьи в торжественных экипажах. Следующий этап — свадебный завтрак, куда приглашают гостей церемонии. Подают легкие закуски и десерты. Вечером проходит второй прием — праздничный банкет для членов семьи и близких друзей.

Обязательно делают официальные свадебные фотографии супругов. Основоположниками этой традиции были король Эдуард VII и королева Александра. В начале XX века выпускались открытки с портретами членов королевской семьи, которые были очень популярны среди населения.

Одной из главных свадебных традиций является появление пары на балконе в Букингемском дворце.

Дресс-код

Существует дресс-код для королевской свадебной церемонии. Мужчины из королевской семьи женятся в военной форме, так как они обязательно имеют воинское звание и входят в состав полка. К примеру, в 2011 году принц Уильям надел на свою свадьбу красную форму полковника Ирландского гвардейского полка. Все присутствующие на свадьбе мужчины также должны быть в военной форме. Исключение только для не состоявших на военной службе мужчин. Они приходят в костюмах.

Женщины должны быть в неярких платьях обычной длины с прикрытыми плечами и в шляпах.

© Фото : из личного архива Ковалев о наряде невесты британского принца: старое, новое, заимствованное и лента

Платье невесты — белое с длинным шлейфом. По обычаю, существующему в англосаксонских странах, на невесте должно быть что-то новое, старое, одолженное и голубое. Подружки невесты — это младшие родственники невесты в возрасте от 3 до 17 лет. Шлейф платья невесты несут пажи.

Букет невесты должен содержать ветку цветущего мирта. Основоположником этой традиции стала королева Виктория. После свадьбы с принцем Альбертом она назвала мирт "деревом любви" и посадила в поместье Осборн хаус на острове Уайт. С тех пор на каждую королевскую свадьбу в букет невесты добавляется ветка мирта, срезанная с куста, посаженного королевой.

После свадьбы букет кладут на могилу Неизвестного солдата на кладбище Вестминстерского аббатства в Лондоне. Традиция появилась в 1923 году, когда королева-мать после свадьбы с королем Георгом VI возложила цветы к могиле в честь своего брата, погибшего во время Первой мировой войны.

Перед свадьбой гостям сообщают правила этикета. Они должны быть пунктуальными и прибыть на свадьбу до прихода королевы. Быть в церкви нужно за двадцать минут до церемонии. Плохим тоном считается, если гость первым начинает диалог с членом королевской семьи или стоит слишком близко.

Начиная со свадьбы Елизаветы, королевы-матери, с 1923 года все обручальные кольца королевской семьи стали выполняться только из редкого валлийского золота. В ноябре 1981 года Королевский британский легион вручил королеве 36-граммовый кусок валлийского золота в 21 карат, который в настоящее время используется для создания королевских обручальных колец.

Что на сладенькое

На свадьбе должно быть два торта, один из них — фруктовый. После свадьбы каждому гостю по почте отправляется кусок свадебного торта в памятной жестяной банке.

Принц Гарри и его невеста нарушили традицию, выбрав для своей свадьбы не фруктовый торт, а торт с лимоном и бузиной. Выглядеть торт будет также несколько иначе, чем традиционные королевские торты, пообещала кондитер из лондонского района Хакни Клэр Птак.

На изготовление свадебного торта Гарри и Меган пошли двести лимонов и пятьсот яиц.

"Двести лимонов Амальфи, пятьсот органических яиц из Саффолка, 20 килограмм масла, 20 килограммов муки, 20 килограммов сахара и 10 бутылок напитка из бузины. Приготовление свадебного торта идет полным ходом!", — сообщили в Кенсингтонском дворце.

Свадьба принца Гарри принесет в экономику Великобритании почти 700 миллионов долларов, считают эксперты из мировой консалтинговой компании в сфере оценки брендов.

Ожидается, что на королевскую свадьбу в Лондон приедут не менее 350 тысяч туристов. Эксперты посчитали, что приблизительно столько иностранцев прибыло в Великобританию в 2011 году, когда на Кейт Миддлтон женился принц Уильям.