Путин: критику любят только очень умные люди

СУХУМ, 16 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин завил, что критику любят только люди, нацеленные на реальный результат, и посоветовал не рассчитывать на то, что все будут счастливы от этой критики, сообщает РИА Новости. © Sputnik / Алексей Куденко В США раскрыли секрет Путина: ему просто везет

Зампредседателя Госдумы Ольга Тимофеева, выступая на медиафоруме ОНФ в Сочи, заявила, что журналисты испытывают определенные сложности при работе в регионах.

"Хочу сказать, что сегодня, когда стоит супер амбициозная задача, нас журналистов в регионах не очень любят, не все любит критику, но на самом деле мы справимся", - сказала Тимофеева.

"Не все любят критику, говорите. А назовите мне, кто любит? Не любит никто, может быть, любят, только очень умные люди, нацеленные на реальный результат. Почему? Потому что эта критика, если она, конечно, конструктивная, она помогает оценить свои собственные усилия, сделать выводы из того, чего не получилось, ошибки какие-то вскрыть. Но и то не любят, а как бы могут оценить, что называется, по тому, насколько она эффективная эта критика. Вряд ли нужно рассчитывать на то, что все будут счастливы от этой критики ", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании медиафорума ОНФ..

"Вот и в работе правительства очень часто происходит, когда мы говорим, нужно принимать не популярные решения, они нужны часто стране, региону, муниципалитету, нужны. Ну, понятно, что может что-то не нравится, но надо набраться мужества это сделать. Если мы действительно любим то дело, которому служим", - добавил президент.

Кроме того, Владимир Путин отметил, что в ходе реализации нацпроектов необходимо не просто осваивать выделенные деньги, а видеть конкретные результаты работы, чтобы люди на себе ощутили улучшение жизни.

"Много раз говорил и еще раз повторю: основные деньги выделяются из федерального бюджета, а основные события должны происходить на местах, поэтому чрезвычайно важно видеть, что там происходит, насколько эффективно эти средства реализуются и осваиваются. Нам нужно не просто освоение денег, нам нужны результаты этих вложений, так чтобы люди чувствовали эти результаты, чтобы страна развивалась, укреплялась, становилась мощной, удобной для жизни и имела перспективы развития на будущее", - сказал Путин.

Российский лидер напомнил, что в настоящее время берет начало реализация крупных проектов по развитию страны, по ключевым направлениям жизни - это стройка, демография, здравоохранение, жилье и так далее.

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