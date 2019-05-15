Путин о роли России в мире: мы не пожарная команда

СУХУМ, 15 мая - Sputnik. Владимир Путин, говоря о ситуации с Совместным всеобъемлющим плане действий, заявил, что Россия - не пожарная команда и не может спасать все подряд, особенно то, что зависит не только от нее, передает РИА Новости.

"Я иранцам много раз говорил, честно говоря, не вижу целесообразность для них самих выходить из этого договора. Я сейчас говорю свободно, открыто, потому что я много раз им об этом говорил в ходе наших переговоров. Но посмотрим, что будет происходить, Россия - не пожарная команда, мы не можем все подряд спасать, что от нас в полной мере не зависит. Мы свою роль сыграли, мы и дальше готовы такую позитивную роль играть. Но это зависит не только от нас, это зависит от всех партнеров, от всех игроков, включая и Соединены Штаты, и европейские страны, и Иран", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-австрийских переговоров.

По мнению президента России, если Иран заявит о выходе из ядерной сделки, все забудут, что США первыми из нее вышли.

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"Сейчас скажу такую недипломатическую вещь, которая, может быть, ранит ухо наших европейских друзей: вот американцы вышли, договор разрушается, европейские страны не могут сделать ничего для его спасения, реально работать с Ираном для того, чтобы компенсировать потерю в экономической сфере. Но как только Иран сделает первые шаги в ответ, сам заявит, что откуда-то выходит, назавтра все забудут, что инициатором разрушения были Соединенные Штаты, и вина на все будет возложена на Иран. И общественное мнение, мировое, будет целенаправленно сдвигаться в эту сторону", - подчеркнул Путин.

Кроме того, Владимир Путин отметил, что Ирану было бы целесообразнее придерживаться СВПД.

"Тем не менее, партнеры наши посчитали необходимым выйти из этого договора, американские. То, что сейчас происходит, - мы сожалеем об этом. Я неоднократно с партнерами нашими иранскими говорил то, что, на мой взгляд, целесообразнее для Ирана было бы оставаться, несмотря ни на что, в этом договоре", - сказал он.

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Лидер России также анонсировал проведение Форума общественности "Сочинский диалог" в 2020 году в австрийском Зальцбурге.

"Отмечу, что в следующем году сочинский форум пройдет в австрийском Зальцбурге и будет приурочен к 100-летию знаменитого музыкального Зальцбургского фестиваля. Ближайшая же сессия "Сочинского диалога" должна состояться, как организаторы и говорили, совсем скоро, в июне, в рамках Петербургского международного экономического форума, она будет посвящена сотрудничеству в сфере образования и подготовки кадров", - сказал президент России.

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Ранее на пресс-конференции по итогам российско-австрийских переговоров президент Австрии Александр Ван дер Беллен пригласил Путина в Зальцбург на столетие музыкального фестиваля. Российский лидер в свою очередь выразил ему благодарность за приглашение.